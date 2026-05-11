Son Mühür- İzmir’de faaliyet gösteren Amerikalı şirket Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TPI) finansal krize sürüklendi. Şirket, 2025 yılının kasım ayında fabrikalarında, üretimi durma noktasına getiren grev ve ödeme sıkıntıları ile karşı karşıya kalmıştı. Şirket hakkında iflas talep edilmişti.

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 Kasım 2025 tarihli ilanında, TPI Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’nın iflas talebinde bulunduğunu duyurmuştu.

İflas resmen açıldı

Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında resmi iflas ilanı yayımlandı. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi bugün yayımladığı ilanda, 6 Mayıs 2026 tarihinde şirketin iflasının açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Resmi ilanda, iflas tasfiye işlemlerinin ilgili iflas müdürlüğü nezdinde başlatıldığı belirtildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166’ncı maddesi uyarınca kamuoyuna duyuruldu.

Son yıllarda küresel maliyet artışları, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve enerji ekipmanları sektöründeki dalgalanmalar birçok üretici üzerindeki baskı oluştururken, TPI- Kompozit2in iflas kararı da sanayide yaşanan ekonomik kırılganlıkların yeni örneği oldu.