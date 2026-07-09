Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir-İzmir Marina, bu yaz Körfez manzarası eşliğinde yapılacak olan "Marina Konserleri"ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İZKÜLTÜR, İZDENİZ ve Grand Plaza birlikteliğiyle düzenlenen etkinlikler, temmuz ve ağustos ayları süresince müzikseverleri deniz kıyısında buluşturacak.

Yeni sezonun buluşma noktası: Nefes+

Konserler, Marina mendireğinde hizmet veren Nefes+ adlı mekanda gerçekleştirilecek. Kent merkezinde yer alması ve toplu taşıma araçlarıyla kolay ulaşılabilir olması sayesinde İzmir Marina'nın, şehirden uzaklaşmadan keyifli vakit geçirmek isteyenlerin bu yaz yaz uğrak noktalarından biri olması hedefleniyor. Organizasyon çerçevesinde Latin, caz, nostalji ve rebetika türlerinde zengin bir program sahnelenecek.

Konser takvimi Latin ritimleriyle başlıyor

Konserlerin açılışı 14 Temmuz Salı akşamı gerçekleşecek Latin Gecesi ile yapılacak. Bu ilk organizasyonda sahne alacak olan Duo Cuba & Margarita, salsa ve rumba başta olmak üzere Latin müziğinin hareketli repertuvarını müzikseverlerle buluşturacak.

Sonrasında 24 Temmuz Cuma gecesi ise Marina'da caz ritimleri yankılanacak. Caz müziğinin sevilen tınıları, solist Verda Akyıldız’ın performansı ve kendine has yorumuyla körfez kıyısında yankılanacak.

Plak kültürü ve ege ezgileri sahne alacak

Temmuz ayının son günü olan 31 Temmuz Cuma akşamı etkinlik nostalji konseptiyle devam edecek. DJ Ergün Akyol, orijinal plak koleksiyonundan seçeceği 80’li ve 90’lı yılların sevilen parçalarını müzikseverlerle bir araya getirecek.

Marina Konserleri'nin 7 Ağustos Cuma gecesi yapılacak kapanışında ise Patika Rebetika grubu sahne alacak.

Grup, Ege’nin her iki yakasının ortak kültürünü yansıtan geleneksel ezgileri ve hikayesi olan şarkıları İzmirlilerle buluşturacak.

Etkinlik detayları...

Saat 20.30’da başlayacak olan tüm konserler için 18 yaş sınırı bulunuyor. Giriş biletlerinin fiyatı 600 TL olarak belirlendi.

Marina Konserleri'ne katılmak isteyenler biletlerini bubilet ile biletizdeniz internet adresleri üzerinden alabilecekler.