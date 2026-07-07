Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir İzmir yerel siyaseti, son dönemde belediye başkanlarına yönelik düzenlenen operasyonlar, görevden almalar ve ciddi iddialarla çalkalanıyor. Seferihisar ve Balçova belediyelerindeki hareketliliğin ardından gözler şimdi de Torbalı Belediyesi ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba üzerindeki iddialara çevrildi. Son adli süreçlerde, belediyelere başkan adayı olabilmek için para gönderildiği iddialarının odağında yer alan Veli Ağbaba’nın adı, bu kez Torbalı Belediyesi'nden bir aracın hibe edilmesi olayıyla anılıyor. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu iddiayı ilk kez canlı yayında usta gazeteci Hasan Çölmekçi dile getirdi. Katıldığı "Gündem Masası" programında İzmir'deki operasyonların perde arkasını aralayan Çölmekçi, Torbalı ilçesindeki son iddiaları da ilk ağızdan kamuoyuna aktardı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden alınma gerekçelerine ve hukuki boyutuna dikkat çeken usta gazeteci, dosyanın içeriğine dair şu yorumları yaptı:

''Dosyada Onur Yiğit’in ev hapsini gerektirecek kesin bir şeyler vardır. O dosyaya baktığınızda sadece annesinin para göndermesiyle oğlu tutuklanmaz. Zaten İçişleri Bakanı da kolay kolay böyle görevden almaz. Yani ev hapsindeki bir belediye başkanı, gidip imza atması lazım, toplantı yapması lazım, sokağa çıkması lazım, halkla görüşmesi lazım... Bunlar olamayacağına göre ev hapsi verildi ve görevden alındı.''

“Kör göze parmak batırır gibi…”

''İzmir’e baktığımızda 4 tane başkan vekilinin yönettiği belediye var. Belediye başkanları tek tek, tek tek yaptıkları icraatlar nedeniyle, işte daha doğrusu suç isnatları nedeniyle gözaltına alınıp soruşturma sonunda da tutuklanıyorlar ki bunu biz defalarca buradan söylüyoruz. Kör göze parmak batırır gibi belediye başkanları davranıyor, bu yüzden de sürekli olarak başları belaya giriyor ki sırada başka belediyeler de var demiştik.''

''Siyasi tüccar...''

CHP içerisindeki adaylık süreçlerine ve iddiaların merkezindeki isme yönelik eleştirilerini dile getiren Çölmekçi, ''Veli Ağbaba dediğin zaman ben geçen programlarda söylemiştim, kendisi için şöyle bir tabir söylüyorum: Siyasi tüccar. Neden? Çünkü bütün belediye başkan adaylarının aday olabilmek için para gönderdiği iddiaları var. Sürekli de Veli Ağbaba üzerinden dönüyor bu işler.'' dedi.

Bomba Torbalı iddiası...

Son olarak Torbalı Belediyesi ile ilgili kendilerine ulaşan çok konuşulacak bir iddiayı dile getiren Hasan Çölmekçi, genel merkezin geçmişte verdiği sözlerin de sahada karşılık bulmadığını belirterek, ''Torbalı’yla ilgili bir iddia geçti elimize. Torbalı’da Veli Ağbaba’nın minibüs aldığıyla ilgili belediyeden... Bu minibüsü de Malatya’da bir cemevine hibe ettiği yönünde iddialar var. Şimdi bir belediye başkanı neden bir minibüs verip gönderiyor?

Aynı belediye başkanı... Özgür Özel şunu söylemişti: Doğanşehir’deki depremde, Doğanşehir’deki bazı yerleri Torbalı Belediyesi onaracaktı. Fakat "Ben takipçisi olacağım" demişti Özgür Özel... Şu anda Doğanşehir’de Torbalı Belediyesi'nin yaptığı hiçbir şey yok. Ama Torbalı Belediyesi'nin giderlerine bakılırsa, var mı yok mu? Yapıldıysa o zaman sahada neden göremiyoruz, ona da bir bakmak lazım.

Tekrar Veli Ağbaba’ya dönersek, Özgür Özel CHP’sinde hangi taşı kaldırırsanız altından Veli Ağbaba çıkıyor. Yeğen vardı Büyükşehir Belediyesi'nde, onu da zaten Cemil Tugay görevden aldı. Her belediyede bir şeyler yapmış, bu İzmir’e de yansımış.'' şeklinde konuştu.