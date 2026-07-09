Son Mühür / Atakan Başpehlivan Milliyetçi Hareket Partisi Balçova İlçe Başkanlığı dün il başkanlığında gerçekleşen mazbata devrinin ardından, Başkan Fazıl Şahin ve ilçe yöneticilerinin Balçova Cumhuriyet Meydanı’nda Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

“Balçova’mız teşkilatımız ve davamız adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz”

Sabah saatlerinde ilçe başkanı Fazıl Şahin ve ilçe başkan yardımcıları ile birlikte MHP İzmir il binasında, YSK kurulu tarafından onaylanan mazbatayı MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’e teslim etti. Söz konusu ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, “Sayın İl Başkanımıza göstermiş olduğu ilgi, destek ve güven için teşekkür ediyor; Balçova’mız teşkilatımız ve davamız adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimiz daim eylesin” cümleleri yer aldı.

“Tuttuğumuz oruçların, yapılan hayırların ve edilen duaların hak katında kabul olmasını diliyoruz”

Öte yandan, Mazbata tesliminin ardından Balçova Cumhuriyet Meydanı’nda Muharrem ayı sebebiyle aşure dağıtımı gerçekleştiren MHP Balçova İlçe teşkilatı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Milliyetçi Hareket Partisi Balçova İlçe Teşkilatı olarak Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Balçovalı hemşerilerimize aşure hayrında bulunduk. Yoğun ilgi ve katılımlarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, tuttuğumuz oruçların, yapılan hayırların ve edilen duaların hak katında kabul olmasını diliyoruz”