Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin lise öğrencilerine şehri tanıtmak amacıyla başlattığı "Liseli Gençler Müzede Geziyor" projesinde dönem sonu raporu netleşti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında düzenlenen 35 kültürel geziye, kentin 12 farklı ilçesinden yaklaşık bin öğrenci katıldı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, gençlerin kent bilincini artırmayı hedefliyor.
12 ilçeden 31 lise katıldı
Kültür turlarından Buca, Kemalpaşa, Konak, Çiğli, Karşıyaka, Narlıdere, Balçova, Torbalı, Menemen, Menderes, Aliağa ve Karabağlar ilçelerindeki 31 lise yararlandı. Okul yönetimleri, başvurularını belediyenin gençlik platformu olan gencizmir.com üzerinden randevu alarak gerçekleştirdi.
Öğrenciler, uzman rehberler eşliğinde şu noktalara ziyaretler gerçekleştirdi:
- Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü
- Deniz Tarihi Müzesi
- Kültür Sanat Fabrikası
- Belkahve Atatürk Anı Evi
- Yeşilova Höyüğü
Ziyaret edilen mekanlarda öğrencilere İzmir'in tarihsel süreci, kültürel yapısı ve arkeolojik geçmişi aktarıldı.
Yeni dönem başvuruları Eylül ayında
Yetkililer, projeye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle gezi programını önümüzdeki eğitim döneminde de sürdürme kararı aldı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde projenin kapsamı genişletilecek.
Eylül ayında başlayacak yeni dönemde mevcut duraklara yenileri eklenecek. Kültürel gezilere katılmak isteyen liseler, yeni dönem takvimi açıklandığında başvurularını yine gencizmir.com adresi üzerinden yapabilecek. Randevu sistemine göre ilerleyen süreçte kayıt önceliği dikkate alınacak.