İzmir Çevre Yolu Balçova viyadüğünde geçtiğimiz yıl piknik dönüşü yaşanan ve 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Umut Erol Çetin'in yaşamını yitirdiği feci kazada yargı seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporu, kazanın sorumluluğunu net bir dille ortaya koydu. Arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Dursun Tekgöz, raporda "asli ve tam kusurlu" bulundu. Direksiyondaki anne Medine Çetin’in ise hiçbir hatasının olmadığı resmiyet kazandı.

Olay, geçen yıl 20 Mayıs gecesi saat 22.45 sularında meydana gelmişti. Dört çocuk annesi Medine Çetin, eşi Eren Çetin ve çocukları Begüm, Eymen Hasan, Yusuf Yiğit ve Umut Erol ile Buca'daki evlerine dönüyordu. Anne Çetin'in kullandığı otomobile, viyadük üzerinde arkadan hızla gelen Dursun Tekgöz idaresindeki kamyonet sol arkadan çarptı.

İki koltuk arasında can pazarı

Adeta hurdaya dönen araçta Çetin ailesinin tüm bireyleri ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Buca Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Umut Erol Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük Umut, okul mezuniyetine yalnızca birkaç gün kala hayatını kaybetti.

Kazadan sonra tutuklanan kamyonet şoförü Tekgöz hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada, ocak ayında sanık hakkında adli kontrolle tahliye kararı çıktı.

"Bu kaza değil, olası kast"

Dava dosyasına giren bilirkişi heyeti raporu, sanık sürücünün gece vakti viraja ve viyadük üstüne yaklaşırken hızını düşürmediğini, önündeki trafiği güvenli mesafeden takip etmediğini ve tamamen tedbirsiz davrandığını belgeledi. Raporun ardından konuşan acılı anne Medine Çetin, karara isyan etti.

"Aracın kapısını kırdım, diğer çocuklarımı çıkardım ama Umut iki koltuk arasına sıkışmıştı, çıkaramadım" diyen anne Çetin, sanığın sadece 8 ay tutuklu kalmasına tepki gösterdi:

"Oğlumu kaybettim, beş yaralımız vardı. Bilirkişi 'sen suçlusun' demesine rağmen bu kişi serbest. Bu bir trafik kazası değil, katliam. Davanın 'olası kast' suçundan görülmesini istiyorum. Adalet sağlandığında oğlum geri gelmeyecek ama içimiz soğusun."

Avukattan yeniden tutuklama talebi

Ailenin avukatı Merve Korçak da mahkemenin delilleri çok daha hassas incelemesi gerektiğini belirtti. Dosyadaki uzman mütalaalarının da anneyi tamamen kusursuz bulduğunu hatırlatan Korçak, sanık sürücünün tahliyesini asla kabul etmediklerini vurguladı.

Savunma makamı olarak sanığın yeniden tutuklanması yönünde mahkemeye resmi dilekçe verdiklerini belirten Korçak, bu davanın dikkatsizliğin yol açabileceği en büyük acılardan birinin kanıtı olduğunu söyledi. Eksik belgelerin tamamlanması beklenen dava, 17 Eylül tarihine ertelendi.

