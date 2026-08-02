Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Basmane semtine adını veren asırlık gelenekle buluştu. Tarihi Fatma Mustafa Hasdemir Konağı’ndaki Basma Kalıp Deneyim Atölyesi’ni ziyaret eden Tugay, yaklaşık 100 yıllık “Hayat Ağacı” ahşap kalıbını eline alarak kumaşa baskı yaptı.

Kentin hafızası canlanıyor. Tarihi motifler artık meydanlara işlenecek.

Basma desenleri meydanlara ve yollara taşınacak

Ziyaret sırasında geleneksel baskı tekniklerini inceleyen Başkan Tugay, İzmir'e özgü bu motiflerin sadece kumaşlarda kalmaması gerektiğini belirtti. Desenlerin kentin mimari dokusuna da işleneceğini müjdeledi.

Tarihi basma motifleri yakın zamanda taş ve mozaik uygulamalarıyla meydanlara, yaya yollarına ve kamusal alanlara taşınacak. Böylece Basmane’nin köklü üretim kültürü günlük kent yaşamının bir parçası haline gelecek.

Atölyedeki ustalardan bilgi alan Tugay’a ziyaret sonunda, geleneksel yöntemlerle el basması hazırlanmış bir şal hediye edildi. Şal, eşi Öznur Tugay’a ulaştırılacak.

Kadınlar için eğitimler Eylül'de başlıyor

Sadece çocuklara yönelik başlayan atölye çalışmaları, eylül ayı itibarıyla genişliyor. Basmane ve çevresinde yaşayan kadınlar için basma kalıp baskı eğitimleri düzenlenecek. Bu adımla hem unutulmaya yüz tutan el sanatı korunacak hem de bölge kadınlarının üretime katılarak gelir elde etmesi sağlanacak.

Atölyeyi tamamlayan Tugay, Basmane turunu sürdürdü. Pazaryeri Mahallesi'ndeki Merdivenli Medrese ile Hanbey Camii çevresindeki restorasyon alanlarında incelemeler yaptı. Mülkiyeti belediyeye ait olan ve çocuk kütüphanesine dönüştürülmesi planlanan tarihi binadaki hazırlıkları yerinde denetledi.