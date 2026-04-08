Son Mühür- İzmir Körfezi’nin temizliği ve ekosisteminin korunması adına yürütülen çalışmalar, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialarla gündeme geldi. İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu (İSTÖP) Genel Başkanı Mehmet Aydoğan’ın, Son Mühür ekranlarında yayınlanan Sıcak Bakış programında gündeme getirdiği körfeze "modifiye kil" adı altında "kedi kumu" döküldüğü ve Bakanlık izninin dışına çıkılarak kamu zararı oluşturulduğu yönündeki açıklamalarının ardından, sürecin merkezindeki ku rum olan İZDENİZ A.Ş. sessizliğini bozdu. Kurum, ortaya atılan iddiaların teknik gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, yürütülen faaliyetlerin tamamen yasal ve bilimsel bir zeminde ilerlediğini duyurdu.

Geçmişten bugüne körfez tartışmaları: İSTÖP’ün "Kedi Kumu" iddiası

Tartışmaların fitili, İSTÖP Genel Başkanı Mehmet Aydoğan’ın Son Mühür'de yayınlanan programında dile getirdiği çarpıcı suçlamalarla ateşlenmişti. Aydoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan Ar-Ge izninin suistimal edildiğini, 40 tonluk pilot bölge iznine rağmen 600 tona yakın malzemenin körfeze yayıldığını öne sürmüştü. Özellikle körfeze dökülen maddenin Kemalpaşa’dan temin edilen "sodyum bentonit" yani bildiğimiz kedi kumu olduğunu savunan Aydoğan, sürecin bir "tiyatro" olduğunu ve İzmir halkının parasının usulsüz harcandığını iddia ederek Büyükşehir yetkililerini açıklamaya davet etmişti.

İZDENİZ’den teknik yanıt: "Kedi kumu değil, bilimsel teknik ürün"

Söz konusu iddialara yönelik kapsamlı bir açıklama yayımlayan İZDENİZ, kamuoyuna sunulan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve verilerin bağlamından koparıldığını vurguladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, körfezde kullanılan malzemelerin basit birer evsel ürün değil, teknik şartnamelerle sınırları çizilmiş, kalite kontrol süreçlerinden geçmiş spesifik ürünler olduğu belirtildi. "Kedi kumu" benzetmesinin teknik bir gerçekliği olmadığına dikkat çeken İZDENİZ, bu tür ifadelerin halkı yanıltma amacı taşıdığını ifade etti. 2025 yılı içerisinde uygulanan 398,18 ton doğal kil ve 100 ton modifiye kilin, alg patlamalarını dizginlemek ve balık ölümlerinin önüne geçmek amacıyla kullanılan uluslararası kabul görmüş yöntemler olduğu kaydedildi.

Bakanlık izni ve Sayıştay denetimi vurgusu

İZDENİZ, faaliyetlerinin gizli saklı değil, tamamen devletin ilgili kurumlarının gözetiminde yürütüldüğünü hatırlattı. Yapılan açıklamada, Körfez Çalıştayı ve UNESCO’nun tavsiyeleri doğrultusunda şekillenen acil eylem planı kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan resmi pilot uygulama izniyle hareket edildiği belirtildi. Şirket, tüm mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirildiğini, ayrıca tüm iş ve işlemlerin Sayıştay denetimine tabi olduğunu altını çizerek hatırlattı. Bu bağlamda, "usulsüzlük" veya "kamu zararı" gibi ithamların herhangi bir resmi belgeye dayanmadığı savunuldu.

Çevresel sürdürülebilirlik ve hukuki süreç mesajı

İzmir Körfezi’nin korunması misyonunun şirket esas sözleşmesinde ve belediyenin verdiği yetkilerde açıkça yer aldığını belirten İZDENİZ yönetimi, uygulamanın başarı raporlarının düzenli olarak Bakanlığa sunulduğunu açıkladı. Tarama faaliyetleri neticesinde 1 milyon ton dip çamurunun çıkarıldığını belirten kurum, deniz ekosistemini iyileştirmeye yönelik hamlelerin bilimsel gereklilikler ışığında devam edeceğini bildirdi. Son olarak, kurumun itibarını zedelemeye yönelik, doğrulanmamış ve yanıltıcı içeriklerle ilgili her türlü yasal hakkın saklı tutulduğu ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağı kamuoyuna ilan edildi.