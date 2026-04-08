Son Mühür / Yağmur Daştan - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak vakıflara devredilen tarihi Meslek Fabrikası üzerinden yerel yönetimi ve siyasi aktörleri sert bir dille eleştirdi. İzmir’in hafızasına ve hukukuna sahip çıkma konusunda geç kalındığını savunan Uygur, meselenin sadece bir bina davası olmadığını, yeni yasayla birlikte şehrin en kritik noktalarının büyük bir risk altında olduğunu vurgulayarak “Kültürpark’ı” işaret etti. Uygur, “Uyarıyorum, bir kez daha geç kalmayın, Kültürpark’a da şimdiden sahip çıkın” mesajı verdi.

Katlı Otopark örneği verdi: Aynı mantıkla ilerliyor…

Meslek Fabrikası da dahil 3 taşınmazdaki son durumun İzmir’in tarihine, geçmişine ve belleğine hakim olamamanın yarattığı tecrübesizliğin sonucu olduğunun altını çizerek açıklamalarına başlayan İl Başkanı Uygur, “Bu yasa çıkarken CHP meclisteydi. Hiç mi uyarmadılar? Burada kişisel mülkiyetler de riske giriyor. Kamuda bütünlük vardır. Belediye oraya ciddi masraf yapmış ve kamu yararına kullanıyor. Mülkiyetin kimde olduğu hiç önemli değil ama masraf yapıp kamu yararına kullanım yapıldığı tabii ki de dikkate alınmalı. Ne yazık ki buradaki mantık Çankaya Katlı Otopark’ta yürüttükleri aynı mantıkla ilerliyor” dedi.

“Tüm bilgileri İzmir kamuoyu bilmeli”

Meslek Fabrikası’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi uhdesinde iken 8 Ekim 2025 tarihinde Bayezid Baba Vakfı adına tescil edildiğinin altını çizerek devam eden Uygur, “Bu yapının Beyazid Vakfı’na tescilini gerektirecek belge, bilgi mevcuttur. Beyazid Baba vakfının bu tescili sağlayacak elindeki tüm bilgileri İzmir kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Tüm sorun da burada başlamaktadır. Konak’ın Halkapınar Mahallesi 1443 ada 7 No’lu parselinde yer alan Meslek Fabrikası ile ilgili süreç hem yasal düzenlemeler hem de devam eden yargılamalar açısından tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Özellikle, 10 Ekim 2025’te Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen ve 20 Kasım 2025’te kabul edilip, 5 Aralık 2025’te yasalaşan 7565 Sayılı Kanun’un 11. maddesi, “vakıf kültür varlığı” tanımını öylesine genişletmiştir ki, tarihinin herhangi bir döneminde vakıf kaynaklarından katkı görmüş yapılar da “vakıf yoluyla meydana gelmiş” sayılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de emsal için önemli referans”

Meslek Fabrikası’yla ilgili süreçte bugüne kadar toplamda 10 ayrı dava ve başvuru yaşandığını belirten Uygur, “Bu davaların bir kısmında mahkemeler olumsuz karar vermiştir. İlk idari dava, görev yönünden reddedilmiş ve istinaf aşamasında kesinleşmiştir. Tahliye işlemlerine karşı yapılan yürütmeyi durdurma talepleri iki kez reddedilmiş, tahliyeyi engellemeye yönelik tedbir başvurularından da sonuç alınamamıştır. Taşınmazın mevcut durumunun tespitine yönelik başvuru da reddedilmiş, yürütmeyi durdurma kararı da kaldırılmıştır. Ancak hukuki süreç henüz sona ermemiştir. Özellikle tapunun iptali ve tescili gibi esasa ilişkin davalar hâlâ devam etmekte olup, mülkiyet hakkı ve tahliye işlemlerinin hukuka uygunluğu yargı mercileri tarafından titizlikle incelenmektedir. Üçüncü bir gözle bakıldığında, yasa sadece bir ildeki durumu değil, Türkiye genelindeki vakıf/yerel yönetim ve bireysel mülkiyet hakkı ilişkilerini de derinden etkileme potansiyeline sahiptir. Yasa, vakıf kurucusunun iradesini koruma amacının ötesine geçerek, yerel yönetimlerin tasarruf hakkını zayıflatmakta ve taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrini kolaylaştıran bir mekanizmaya dönüşebilmektedir. Bu, Türkiye çapında belediyelere ait pek çok taşınmaz için emsal teşkil edebilir. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki belediyeler ve kamu kurumları, benzer gerekçelerle mülkiyet kaybı riskiyle karşı karşıya kalabilir!” uyarısı yaptı.

MUÇEV uyarısı yaptı: İzmir’de böyle bir şey mümkün

Yasa ile birlikte karşılaşılan olumsuz durumlara da örnek veren İl Başkanı Uygur, şunları aktardı: “Bu yasa ile ilgili Muğla’da MUÇEV diye bir çevre derneği kuruluyor. Bu vakıf eline gelen bütün deniz kenarındaki araziler, yapıları kontrolsüz şekilde çıkar uğruna dağıtıyor. İzmir’de de böyle bir şey mümkün. Bunun uzanacağı nokta Kültürpark. Kültürpark tehlikede. Beyazid Baba tescili bunun da önünü açıyor. Otopark ile başlayan inatlaşma yasal mevzuatla bu şekilde ilerliyor. Esastan davalar devam ediyor ama bunun en önemli konusu bunu tescil yaparken hangi vakıf senediyle tescil edildiği sorulacak. Madem bu kadar tescilli binalara önem veriyorsun Meslek Fabrikası’nın arkasındaki 50 katlı binalara ne demeli? İzmir’in resmen içinden geçtiler. Tarih tarih diyorlar, arkadaki kazulet yükseklikleri görünce ‘Burayı ele geçirmek istiyorlar’ diye düşünüyorsun.”

“Uyarılarımızı dikkate alın”

Son olarak, “Asıl eylem Beyazid Baba Vakfı’na tescil yapıldığı gün yapılmalıydı, doğrusu buydu” mesajı da veren Uygur, “Bugün yasa çıktıktan sonra böyle bir eylem yapmak ne derece etkili olur, bilemiyoruz. “İzmir’in malını yedirtmeyiz” diyen adamlar ilk günden eylem yapmalıydı. Bakın şimdi olan İzmir’e oldu, İzmir’in malları elden gidiyor. Asıl Kültürpark da elden giderse ne yapacaklar, çok merak ediyorum. Çünkü orada da çok eski yapılar var. Uyarıyorum, bir kez daha geç kalmayın, Kültürpark’a da şimdiden sahip çıkın. Bakın, adım adım o alana ilerleniyor. Uyarılarımızı dikkate alın: Belki de bir nöbet orada da başlatırsınız” diye konuştu.