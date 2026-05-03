Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Gurme İzmir Olivtech - 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Sektör profesyonellerini, akademisyenleri ve vatandaşları bir araya getiren fuar, gıda sektöründeki doğru bilinen yanlışları ve yeni trendleri ele aldı.

Süt nasıl tüketilir?

Fuarın dikkat çeken etkinlikleri arasında "Sütü Nasıl Tüketiyoruz? Yeni Nesil Yaklaşımlar" paneli de yer aldı. Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Karagözlü’nün moderatörlük yaptığı oturumda, tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği belirtildi. Panelde konuşan Sumer Tömek Bayındır, süt üretiminde sürdürülebilirlik için üreticinin doğru teknoloji ve bilgiyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Sedef Nehir El ise tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesini ve sadece tek bir özelliğe değil, genel besin değerine odaklanmasını önerdi. Tüketici davranışlarındaki değişimi değerlendiren Prof. Dr. Aykan Candemir ise hikayesi olan, güvenilir ve katma değerli ürünlerin önemine dikkat çekti.

Beden için zeytinyağı altın değerinde

Zeytinyağı konusunun işlendiği panelde ise ürünün binlerce yıllık geçmişi ve sofralardaki yeri konuşuldu. Moderatör Prof. Dr. Derman Küçükaltan, zeytinyağının hem kültürümüz hem de sağlığımız için ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Oturumda söz alan Doç. Dr. Levent Köstem, zeytinyağının sadece bir gıda olmadığını, tarımı, turizmi ve gastronomi dünyasını besleyen kültürel bir miras olduğunu söyledi. Prof. Dr. Seda Genç, zeytinyağının ışıktan ve sıcaktan korunması gerektiğini belirtirken; Dr. Öğretim Üyesi Özgür Sarıbaş, "Zeytin bir hafıza; zeytinyağı ise bu hafızanın medeniyete dönüşmüş halidir" diyerek konunun önemini özetledi. Ayrıca hekim ve eczacıların katıldığı ayrı bir oturumda, zeytinyağının sağlık açısından önemi farklı boyutlarıyla tartışıldı.

Tadımlık ürünler yapılıp ikram edildi

Fuar boyunca düzenlenen mutfak atölyeleri ve tadım etkinlikleri de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Şef Özlem Mekik’in moderatörlüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Doç. Dr. Turgay Bucak ve öğrencilerinin katıldığı atölyelerde Ege lezzetleri hazırlandı. Executive Chef Murat Yıldız levrekli şevketi bostan, Sous Şef Yahya Yıldırım ise enginarlı köfte hazırlayarak katılımcılara ikram etti. Oliv Bar alanındaki tadım etkinlikleri ve Köstem Zeytinyağı Müzesi sergisi, fuar boyunca çok yönlü bir deneyim sundu.

