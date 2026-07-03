2026 yılının ilk altı ayında emtia piyasaları sert dalgalanmalara sahne oldu. Yıla tarihi zirvelerle başlayan altın, gümüş, platin ve paladyum, Orta Doğu’daki savaşın tırmanması ve Fed'in faiz artıracağı beklentileriyle kazanımlarını geri verdi. Enflasyon endişelerinin tahvil faizlerini yukarı çekmesi ve doların güçlenmesi, değerli metallerdeki satış baskısını hızlandırdı.

ALTIN YILIN İLK YARISINDA NE KADAR DEĞER KAYBETTİ?

Yıla ons başına 4 bin 313 dolardan başlayan altın, ocak ayında 5 bin 600 doları görerek rekor kırdı. Şubatta da bu seyri koruyan ons altın, mart ayında yönünü aşağı çevirdi ve yüzde 11,32 kayıpla 2008 küresel finans krizinden bu yana en sert aylık düşüşünü yaşadı. Nisan ve mayıstaki sınırlı kayıpları hazirandaki yüzde 11,7'lik gerileme izledi. Böylece altın, yılın ilk yarısını yüzde 7,1 değer kaybıyla 4 bin 7 dolar seviyesinden kapattı. Fed'in haziran ayında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakması ve Fed Başkanı Kevin Warsh’un fiyat istikrarı vurgusu, yıl sonuna kadar iki faiz artırımı beklentisini güçlendirerek altın üzerindeki baskıyı artırdı.

GÜMÜŞ FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİR Mİ?

Gümüş, endüstriyel kullanım alanlarının genişliği nedeniyle küresel büyüme beklentilerine altından daha hızlı tepki verdi. Yıla 71 dolardan başlayan ons gümüş, ocakta 121,7 dolarla zirveyi gördü. Şubat sonunda 93,8 dolara gerileyen fiyatlar, haziran sonunda 58,7 dolara inerek altı aylık dilimde yüzde 17,4 değer kaybetti. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin küresel büyüme tahminlerini zayıflattığını belirtti. Faiz artırımı ihtimallerinin büyük ölçüde fiyatlandığını ve kısa süreli tepki alımları görülebileceğini ifade eden Ergezen, fiziki talep artmadan kalıcı bir yükseliş beklemediğini vurguladı. Uzman, kısa vadede 120 doların yeniden görülmesini zor bulduğunu ve olası yükselişlerin 80 dolar bandında sınırlı kalacağını öngördü.

PLATİN VE PALADYUM NEDEN DÜŞTÜ?

Yılın ilk yarısında en büyük kaybı yaşayan değerli metaller platin ve paladyum oldu. Ocak ayında 2 bin 923,3 dolarla rekor kıran platin, haziran sonunda 1.553 dolara inerek yüzde 24,4 geriledi. Dünya Platin Yatırım Konseyinin maden üretimindeki artış ve yatırım talebindeki düşüş nedeniyle arz fazlası öngörmesi fiyatları aşağı çekti. Paladyum ise Çin'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasından yara aldı. İçten yanmalı motorlarda kullanılan bu metale yönelik uzun vadeli talep beklentileri zayıfladı. Yıla yükselişle başlayan paladyum, mart ayından itibaren düşüşe geçerek, sadece mayısta yüzde 11,4, haziranda ise yüzde 10,8 geriledi. Paladyum, yılın ilk yarısını 1.212 dolardan tamamladı ve yüzde 24,2 değer kaybetti.