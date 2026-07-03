Türkiye İstatistik Kurumunun haziran ayına ait enflasyon verilerini duyurması memur maaş artışlarını kesinleştirdi. Memur katsayısındaki bu değişim doğrudan askerlik bedellerine yansıdı. Rakamların belli olmasının ardından celp dönemini bekleyen gençler için ödeme takvimi ve tutarlar yeniden şekillendi.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Memur maaş zam oranlarına göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükseldi. Askerlik şubelerine veya e-Devlet üzerinden müracaat edecek adaylar bu tutarı yatırarak askerlik hizmetini yerine getirecek.

YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA CEZASI NE KADAR?

Zamanında askerlik işlemlerini yaptırmayan ve yoklama kaçağı ya da bakaya durumuna düşen adayların ödeyeceği ek ücretler de zamlandı. Önceki dönemde 4 bin 857 lira 55 kuruş olan bu tutar yeni güncellemeyle 5 bin 541 lira 29 kuruşa çıktı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kaçak ve bakayalar ana tutarın üzerine bu ek tutarı ödeyecek.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Belirlenen yeni askerlik bedeli 1 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Adaylar yıl sonuna kadar işlemlerini bu tarife üzerinden yapacak. Sürece ilişkin uygulamada Milli Savunma Bakanlığının yapacağı resmi açıklama esas alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Bedelli askerlik tutarındaki artış, memur maaşlarına uygulanan zam oranına göre belirleniyor. Haziran ayında açıklanan enflasyon verileri bu hesabın temelini oluşturuyor. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 arttı. Yılın ilk altı aylık enflasyonu yüzde 17,76 olurken, on iki aylık ortalamalara göre fiyat artışı yüzde 32,03 seviyesinde gerçekleşti.