İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir gencin yaşamına mal oldu. Korkunç kazada bir otomobil ile motosikletin çarpıştı. Kaza sonucunda, 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ise otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza kavşakta meydana geldi!

Söz konusu kaza, Karşıyaka'ya bağlı Aksoy Mahallesi Girne Bulvarı üzerindeki Yunuslar Kavşağı’nda meydana geldi. Saat 20.25 sıralarında meydana gelen kaza, Mehmet Akif Karaoğlu yönetimindeki motosiklet ile A.K. idaresindeki otomobil kavşakta çarpışmasıyla gerçekleşti.

Olay yerinde hayatını kaybetti!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar zaman kaybetmeden ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk inceleme sonucunda genç motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma devam ediyor!

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, detaylı incelemelerin yapıldığı ifade edildi.