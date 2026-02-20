İzmir’in Kiraz ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza, bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yol kenarında seyir halindeki bir tırın dorsesinden devrilen dev saman balyaları, o sırada bölgeden geçen talihsiz adamın üzerine düşerek faciaya davetiye çıkardı. İşte İzmir'i yasa boğan o kazanın detayları:

Kiraz’da görülmemiş kaza: Saman balyaları can aldı

İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Karaburç Mahallesi’nde gün içerisinde dehşet verici bir olay yaşandı. Sokakta kendi halinde yürüyen 53 yaşındaki Abdurrahman Avcı, park halinde bulunan ve üzerinde tonlarca ağırlıkta yük taşıyan 16 LE 397 plakalı tırın yanından geçtiği sırada büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Tırın dorsesinde istiflenmiş halde duran dev saman balyaları, henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek büyük bir gürültüyle yola devrildi. Talihsiz adam, bir anda üzerine çöken ağırlığın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle ihbar etmesi üzerine, kaza mahalline vakit kaybetmeden jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede durumunun kritik olduğu anlaşılan Abdurrahman Avcı, acil yardım ambulansıyla Kiraz Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Hastanedeki uzman doktorların tüm çabalarına ve gerçekleştirilen yoğun müdahalelere rağmen, vücudunda ciddi travmalar oluşan 53 yaşındaki Avcı, hayata tutunmayı başaramayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Güvenlik kameraları dehşet anlarını kaydetti

Yaşanan bu korkunç kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde, Abdurrahman Avcı’nın yolun kenarında sakin adımlarla yürüdüğü ve tam tırın yanından geçtiği esnada dorsedeki balyaların üzerine hızla devrildiği net bir şekilde görülüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte kazanın ne denli kaçınılmaz bir noktada olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Kamera kayıtları, soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı: Soruşturma sürüyor

Olayın ardından jandarma ekipleri, yükleme ve güvenlik önlemleri konusunda ihmal olup olmadığını belirlemek adına geniş çaplı bir tahkikat başlattı. 16 LE 397 plakalı aracın sürücüsü olan H.K., kazadaki sorumluluğunun tespiti amacıyla ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Saman balyalarının tırın dorsesine yeterince sağlam sabitlenip sabitlenmediği konusu üzerine yoğunlaşan yetkililer, kazayla ilgili adli sürecin titizlikle devam ettiğini bildirdi.