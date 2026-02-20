Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de siyaset ve belediye koridorlarını sarsan üzücü bir olay yaşandı. Bayraklı’da düzenlenen bir iftar organizasyonu, kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. İşte, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan üst düzey koordinatör Ramazan Aslan’ın bıçaklı saldırıya uğramasının perde arkası ve yaşananların detayları...

İftar sofrasında tansiyon yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayraklı ilçesinde organize edilen iftar buluşması, beklenmedik bir şiddet olayına ev sahipliği yaptı. Katılımcıların huzur içinde oruç açmayı beklediği dakikalarda başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrolünden çıkarak fiziksel bir arbedeye dönüştü. Yaşanan kaosun merkezinde kalan Kent Temizliği Şube Müdür Koordinatörü Ramazan Aslan, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların büyük panik yaşadığı saldırı sonrası, yaralı koordinatör acil müdahale ekipleri tarafından en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı.

Saldırganın kimliği hakkında çarpıcı iddia: 'Havuz sistemi' gerginliği

Olayın ardından emniyet birimleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili iddialar belediye kulislerinde yankılanmaya başladı. İddialara göre, Aslan’ı yaralayan kişinin Büyükşehir bünyesindeki "havuz sistemi" uygulamasına dahil edilen bir belediye personeli olduğu ve kişinin işten çıkarılan bir işçi olduğu olabileceği öne sürüldü. Personel yönetimindeki yeni düzenlemeler ve istihdam politikaları nedeniyle yaşandığı düşünülen bu saldırı, belediye içerisindeki çalışma barışına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ramazan Aslan kimdir?

Bıçaklı saldırıya maruz kalan Ramazan Aslan, İzmir yerel yönetiminde oldukça bilinen bir figür olarak dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde de yakın çalışma ekibinde yer alan Aslan, Tugay'ın Büyükşehir koltuğuna oturmasıyla birlikte Karşıyaka'dan Büyükşehir kadrosuna transfer edilmişti. Özellikle personel alımı, görevlendirme süreçleri ve istihdam yönetimi konularındaki stratejik rolü nedeniyle Aslan, yerel kamuoyunda zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olmuş ve ismi çeşitli tartışmalarla gündeme gelmişti.

Sağlık durumu nasıl?

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ramazan Aslan, hızla ambulansla İzmir Medical Point Hastanesine sevk edildi. Hastaneye ulaştırıldığında durumu ciddiyetini koruyan Aslan, vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından edinilen son bilgiler, Aslan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı yönünde. Başarılı geçen ameliyat sonrası müşahede altına alınan bürokratın tedavisine yoğun bir şekilde devam ediliyor.