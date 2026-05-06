Son Mühür - Mahalle aralarında yakılan Hıdırellez ateşleri, gecenin karanlığını aydınlatırken; gençler ve çocuklar, sağlık ve şans getirmesi dileğiyle alevlerin üzerinden atladı. Bu sırada oyun havaları ve davul-zurna sesleriyle birleşince Kınık mahallelerini festival alanına dönüştürdü. Kimileri sahnede hünerlerini sergileyip geleneksel oyunları oynarken, kimileri ise bu renkli manzarayı büyük bir keyifle izleyerek komşularıyla koyu bir muhabbete daldı.

Dilekler tutuldu

Gecenin en anlamlı anları ise dileklerin tutulduğu dakikalarda yaşandı. Kınıklılar, kağıtlara yazdıkları ya da toprağa çizdikleri bereket, sağlık ve huzur temalı dilekleriyle doğanın uyanışına eşlik ettiler. Eski geleneklerin yaşatıldığı bu özel gecede, birlik ve beraberlik mesajları ön plandaydı. Coşkunun sabaha kadar sürdüğü Kınık’ta, dün geceden geriye yüzlerdeki sıcak gülümsemeler ve paylaşılan ortak mutluluklar kaldı. Baharın gelişi, Kınık’ın her sokağına neşe ve umutla kutlandı.