Göztepe yönetimi ise yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin büyük önem taşıdığı bir sürece girildiğini vurgulayarak tüm camianın takımın etrafında kenetlenmesi gerektiğini ifade etti. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından sezonun son haftasında Samsunspor deplasmanında sahaya çıkacak. Ligi 5'inci sırada tamamlamayı hedefleyen Göztepe, şu anda 52 puanla 6'ncı sıradaki RAMS Başakşehir’in 1 puan önünde bulunuyor. İzmir temsilcisi kalan iki maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın sezonu 5'inci sırada bitirecek.

Kupada beklenti düştü

UEFA Konferans Ligi’ne katılma hedefini sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise istediği senaryoyla karşılaşmadı. Avrupa bileti için ligi 5'inci sırada tamamlaması gereken sarı-kırmızılı ekip, kupayı ilk 4 içerisinde bulunan Trabzonspor ya da Beşiktaş’ın kazanmasını umut ediyordu. Ancak Beşiktaş’ın elenmesi, İzmir temsilcisinin beklentilerini zora soktu. Süper Lig’de ilk 4 dışında bulunan TÜMOSAN Konyaspor, yarı finalde Beşiktaş’ı saf dışı bırakarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Trabzonspor umudu devam ediyor

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise ligde 3'üncü sırada bulunan Trabzonspor, sahasında alt sıralarda yer alan Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdüren Göztepeliler, önce Trabzonspor’un finale yükselmesini ardından da finalde TÜMOSAN Konyaspor’u mağlup ederek kupayı kazanmasını bekleyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor dışında bir ekibin kazanması halinde ise Süper Lig’i 5'inci sırada tamamlayan takım Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemeyecek.