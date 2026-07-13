Kemalpaşa’da Okan Daştan dönemi resmen başladı. Son yayımlanan kararnameyle Kars’ın Kağızman ilçesinden İzmir’in Kemalpaşa ilçesine atanan Kaymakam Okan Daştan, kente gelerek görevine adım attı.

Yeni kaymakam için Kemalpaşa Hükümet Konağı önünde resmi bir karşılama töreni düzenlendi. İlçe protokolü ve kurum amirleri Daştan’ı kapıda karşıladı.

Karşılamanın ardından hiç vakit kaybedilmedi. Daştan, ayağının tozuyla makam odasına geçerek mesaiye başladı.

İlk mesaide koordinasyon toplantısı

Çiçeği burnunda ilçe kaymakamı, makamında ilk olarak daire müdürleri ve kurum yöneticileriyle tek tek tanıştı. Tanışma faslının hemen ardından Kemalpaşa'nın mevcut durumunu masaya yatırmak üzere geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçenin ihtiyaçları da konuşuldu. Okan Daştani ilçenin genel asayiş durumu, kamu kurumlarının işleyişi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesi hakkında amirlerden detaylı bilgiler aldı.

Yatırımlar ve projeler gündemde

Kemalpaşa’nın tarım ve sanayi potansiyeline dikkat çeken Kaymakam Daştan, ilçede halen yapımı devam eden devlet yatırımlarını ve planlanan projeleri de yakın markaja aldı. Yürütülen çalışmaların son durumu hakkında hazırlanan brifing raporlarını inceleyen Daştan, projelerin aksamadan tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı salonundaki yetkililere net mesajlar verdi. Kamu hizmetlerinin vatandaşa doğrudan ve eksiksiz ulaşması konusunda taviz verilmeyeceğini belirten Daştan, Kemalpaşa’daki yeni çalışma döneminin tüm ilçe halkı ve kurum personeli için hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Daştan, önümüzdeki günlerde ilçeyi daha yakından tanımak amacıyla mahalle muhtarlarıyla buluşacak ve saha ziyaretlerine başlayacak.



