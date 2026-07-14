İzmir Karaburun açıklarında motor arızası sebebiyle denizde sürüklenmekte olan lastik bottaki 21 düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldığı öğrenildi. Yardım çağrısı sonrasında bölgeye intikal eden ekipler, göçmenleri güvenli şekilde karaya çıkardı.

Yardım ihbarının ardından ekipler harekete geçti

Olayın, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gerçekleştiği öğrenildi. Gelen bilgiler çerçevesinde, içerisinde düzensiz göçmenlerin yer aldığı lastik botun motorunda arıza meydana geldi. Denizde sürüklenmekte olan bottan yapılan yardım çağrısı sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti.

Göçmenler güvenli şekilde kurtarıldılar!

İhbarın ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-41, kısa sürede lastik botun yanına geldi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla botta yer alan 21 düzensiz göçmenin güvenli şekilde kurtarıldığı ifade edildi.

Başarıyla tamamlanan kurtarma operasyonu çerçevesinde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmezken, düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü.