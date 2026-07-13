Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin eşsiz doğası ve temiz havasıyla bilinen köylerinden Yukarı Kızılca, bir kez daha maden tehdidi ile karşı karşıya. Volcan Metal Madencilik Sanayi A.Ş.’nin Yukarı Kızılca’da Birinci Derece Doğa-Tarih Arkeolojik Sit alanında maden arama ruhsatı alması ve sondaj çalışmalarına başlaması yurttaşların büyük tepkisine neden oldu.

Hep birlikte haykıracaklar!

Maden aramalarının mahallenin ormanlık alanları, su kaynakları, yaban hayatı ve yaşamı tehdit ettiği için maden faaliyetlerine karşı imza kampanyası başlatılırken “Doğamızı, suyumuzu ve geleceğimizi koruyacağız” diyen vatandaş, 19 Temmuz pazar günü saat 11.00’de köyün meydanında toplanarak “İzmir Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü’nde madene hayır!” diye haykıracak.

“Yukarı Kızılca’da hayat bitecek”

Kemalpaşa Yukarı Kızılca Mahalle Muhtarı Kemal Aktaş, “Bu olay üç ila dört sene önce sürmekte. Bu bölgede üç yıl önce izin vermediğimiz şirket başka bir isimle tekrar bölgede maden faaliyeti yapmak istiyor. Daha önce Fransızların açtığı bir galeri var, o dönem mücadeleler sonucunda bu maden çalıştırılmadı. Üç yıl önce de imza topladık ve ‘Madene hayır’ dedik, gittiler. Geçen yıl yine denediler, yine imza topladık ama Valilik’ten ret cevabı geldi. Şu anda maden için çalışmalara başladılar, araştırma için yol yapıyorlar. İzin çıkıp çıkmayacağını henüz bilmiyoruz ama biz asla bölgemizde maden yapılmasına izin vermeyeceğimizi şimdiden söylemek istiyoruz” dedi.

Çalışma yapılmak istenen alanın bölgenin su havzalarına yakınlığıyla bilindiğini de aktaran Aktaş, “Suyumuzun çıktığı yer ile madenler arasında 500 ila 600 metre mesafe var. Yani burada bir işlem yapıldığında suya karışmama gibi bir şansı yok. Maden yapılırsa burada su kirlenecek, hayat tehlikeye girecek ve sonuç olarak da Yukarı Kızılca bitecek. O nedenle biz asla madene izin vermeyeceğiz” diye konuştu.