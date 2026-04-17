İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sağlık alanında önemli yatırımlara imza atıldı. Yapmı gerçekleştirilen Kemalpaşa 1 No.lu ve Kemalpaşa 2 No.lu İbrahim–Hüsniye Özdurakoğlu Aile Sağlığı Merkezleri düzenlenen törenlerle açıldı. Hayırsever iş insanı İbrahim Özdurakoğlu tarafından yaptırılan sağlık yatırımları için geniş katılımlı bir program düzenlenirken, vatandaşların kullanımına sunulmuş oldu.

Protokolden yoğun katılım!

Açılış törenlerine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul katılım gösterdi. Törende ek olarak siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş da yerlerini aldı

İlk açılış Çambel Mahallesi’nde gerçekleştirildi!

Kemalpaşa’ya bağlı Çambel Mahallesi’nde ilk açılış gerçekleştirildi. Kemalpaşa 2 No.lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı, duaların ardından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

İkinci Adres ise Halilbeyli Mahallesi!

Açılış programının ikinci adresi ise Halilbeyli Mahallesi olurken, burada inşa edilen Kemalpaşa 1 No.lu Aile Sağlığı Merkezi de törenle hizmete açılmış oldu.

Vali Elban'dan açıklama!

İzmir Valisi Süleyman Elban törende açıklamalarda bulundu. Elban, Özdurakoğlu ailesinin İzmir’e kazandırdığı sağlık yatırımlarına dikkat çekti. Bu tür bağışların topluma örnek olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Elban, katkılarından dolayı İbrahim ve Hüsniye Özdurakoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Sağlık hizmetleri güçleniyor

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul da törende açıklamalarda bulundu. Kent genelindeki sağlık altyapısına ilişkin bilgiler paylaşan Kul, aile sağlığı merkezlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerinde kritik rol üstlendiğinin altını çizdi.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Karaca'dan Son Mühür'e özel açıklama!

Aile sağlığı merkezlerinin açılışında büyük pay sahibi olan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Yakup Karaca, Son Mühür'e özel açıklamalarda bulundu. Aile sağlığı merkezlerinin İzmir genelinde sayısının artırılacağına vurgu yapan Karaca, "Yeni açtığımız yerler aile sağlığı merkezlerimizin beşincisi oldu. İki tane daha hazırlıyoruz. Bunlar hayırseverler tarafından açtığımız yerler. Ama bunun dışında, devletin de yapmış olduğu birçok sağlık ocağı var. Yeni sistemde artık kiralık yerlerden vazgeçtik. Halka daha kolay ulaşalım, hizmet daha kaliteli olsun diye aile sağlığı merkezlerini yapıyoruz. Birisini Çambel TOKİ alanında açtık. Diğeri ise Halilbeyli köyünde. Şu anda birer doktorla hizmet verecekler. Ama 3 doktorla hizmet verecek şekilde yapıldılar. Biz şunu istiyoruz. İnsanlar hemen kalkıp da hastaneye gitmek yerine, önce en yakınındaki doktora başvursunlar. O doktordan bilgi alsın, o doktor onu yönlendirsin. Onun için hastanelerdeki yığılmaları da önleyelim. Şu anki aile sağlığı merkezlerimiz aynı zamanda, hastanın ayağına da gitme özelliğine sahip. Evde bakım hizmetleri var. Kolay ulaşma adına bu aile sağlığı merkezlerini yapıyoruz. Hayırseverlerimize de çağrıda bulunuyoruz. Çok büyük bir masrafı da yok. Hayırlı bir şey yapmak istiyorlarsa biz onlara yardımcı oluruz." dedi.