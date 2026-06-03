Son Mühür- Kemalpaşa’da yarım asırlık festival geleneği tüm coşkusuyla sürüyor. Kemalpaşa Belediyesi’nin bu yıl 53’üncü kez kapılarını açtığı Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, ilk günden itibaren binlerce vatandaşı ağırladı. Konserler, gösteriler ve ikramlarla hareketlenen festival alanı, ilçenin sosyal yaşamına büyük bir dinamizm kazandırdı.

Kirazlar ücretsiz dağıtılıyor

Festivalin başlangıcı bu haftanın başında 1 Haziran Pazartesi günü verildi. Açılışta sahne alan Kemalpaşa Belediyesi Nif Sanat Evi Keman Kursu öğrencilerinin dinletisi büyük beğeni topladı. Hemen ardından gerçekleştirilen “Kemalpaşa İçin Çal” konseri ise meydandaki coşkuyu zirveye taşıdı.

Etkinliğin ikinci gününde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Özlem Menokan sahne alarak Kemalpaşalılara keyifli bir akşam yaşattı. Belediye, festival boyunca alandaki vatandaşlara tonlarca ücretsiz kiraz ve çeşitli hediyelik eşyalar dağıtarak üreticinin emeğini halkla buluşturuyor.

Yıldızlar geçidi başlıyor

Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun özel gösterileriyle devam eden festival programı, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü isimleri ağırlayacak. İlçe sakinleri müzik dolu günlere hazırlanıyor.

Final heyecanı Gazapizm ile son bulacak

The Gaffers, Gülce Alatay ve İzmirli Taylan performanslarının ardından, müzik dünyasının güçlü seslerinden Işın Karaca ile rap müziğin sevilen ismi Gazapizm Kemalpaşa'da sahne alacak. Özellikle hafta sonu organize edilecek olan geleneksel kortej yürüyüşü ve en iyi kiraz üreticilerinin seçileceği ödül törenleriyle birlikte katılımın rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

İlçenin kültürel mirasını ve tarımsal zenginliğini dünyaya tanıtmayı amaçlayan organizasyon, 7 Haziran'da yapılacak final programıyla sona erecek.

Kemalpaşa Belediyesi, tüm İzmir halkını bu büyük coşkuya ortak olmaya ve festival alanındaki etkinlikleri yerinde takip etmeye davet etti. Sahneler kuruldu, ışıklar yandı; Kemalpaşa misafirlerini bekliyor.

