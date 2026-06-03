İzmir'de hem Güzelbahçe Belediyesi'ne hem de Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonların yankıları sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından Buca Belediyesi önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç yaparken, İzmir'in belediye başkanları da Buca Belediyesi önündeki yerlerini aldı.

Erdoğan: "Milletimizin iradesine sahip çıkmak için bir araya geldik!"

Sosyal medya hesabı üzerinden basın açıklamasının ardından paylaşımda bulunan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Bugün Buca Belediyesi önünde; CHP İzmir İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç, ilçe belediye başkanlarımız, il yöneticilerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve partililerimizle birlikte milletimizin iradesine sahip çıkmak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Fıçı: "Hukuk herkes için gereklidir!"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise, "Bugün Buca Belediyesi önünde, CHP İzmir İl Başkanımız Sayın Çağatay Güç, ilçe belediye başkanlarımız, CHP İzmir İl Yönetimimiz, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve partimizin neferleriyle birlikte halkın iradesine sahip çıkmak için bir aradaydık.

Hukuk herkes için gereklidir. Ancak seçilmiş belediye başkanlarının şafak operasyonlarıyla gözaltına alınması vicdanları yaralamaktadır.

Adaletin yanında, demokrasinin ve halkın iradesinin arkasındayız. Halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza yönelik hukuksuzluklara karşı dayanışmayı büyütmeye, demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkmen: "Demokrasi ve adaletin önemini bir kez daha vurguluyor..."

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "CHP İzmir İl Başkanlığımız tarafından Buca’da gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldık.

Demokrasi ve adaletin önemini bir kez daha vurguluyor, seçilmişlere yönelik hukuksuz uygulamalara karşı dayanışmayı büyütmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sengel: "Siyasi baskıları kabul etmiyoruz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugün Buca’da, halkın iradesine sahip çıkmak için örgütümüzle ve yurttaşlarımızla birlikte Buca Belediye binası önünde bir aradaydık.

Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik siyasi baskıları kabul etmiyoruz. Yol arkadaşlarımızın ve halk iradesinin yanındayız." dedi.