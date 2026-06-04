İzmir Kemalpaşa merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren ve borsada SAYAS işlem koduyla işlem gören Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına rekor bir ceza geldi. Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı vergi incelemesi sonucunda Sayaş'a yaklaşık 37,9 milyon TL vergi ve ceza kesildi.

Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2023 yılı vergi incelemesi çerçevesinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Say Reklam (Say Yenilenebilir Enerji / Say Reklamcılık) Sayaş’a yaklaşık 37,9 milyon TL tutarında vergi aslı ve ceza kesildiği öğrenildi. Şirketin, söz konusu cezaya karşı yargı yoluna başvurma kararı aldığı ifade edildi.

Vergi incelemesi neticeye ulaştı!

Gelen bilgiler çerçevesinde Maliye Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu 2023 yılına ilişkin vergi inceleme süreci noktalandı. İnceleme neticesinde Sayaş’a toplamda yaklaşık 37 milyon 900 bin TL tutarında vergi ve ceza tahakkuk ettirildi.

Söz konusu sürecin, şirketin mali kayıtları ve vergi uygulamalarına yönelik yapılan denetimlerin ardından şekillendiği belirtildi.

Hukuki süreç kararı!

Sayaş yönetiminin, kesilen vergi ve cezaya ilişkin değerlendirme yaptığı ve karara itiraz etme yönünde adım attığı ifade edildi. Şirketin hukuki haklarını kullanarak dava açtığı öğrenildi.

KAP açıklaması şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 dönemi kurumlar vergisi denetimi ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Şirketimize re'sen 16.045.733,46-TL kurumlar vergisi ile bir kat vergi ziyaı cezası ve 5.837.855,57-TL geçici vergiye ilişkin vergi ziyaı cezası düzenlenmiştir. Şirketimiz tarafından tarh edilen vergi ve cezalara ilişkin vergi davası açılmış olup, bu aşamada herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."