Son Mühür / Kemalpaşa Belediyesi’nde memurların görevde yükselme sınavına girmeden, belediye başkan yardımcılığı makamı üzerinden kadrolu müdürlüğe getirildiği iddiaları ilçede tartışmalara neden oldu. İlçenin deneyimli siyasilerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kemalpaşa Meclis üyesi Canip Han, izlenmesi gereken mevzuatı anlatırken söz konusu iddialar hakkında da konuştu. Kemalpaşa’da kanunun arkasından dolanılıp söz konusu sınavlar by-pass edilerek en az 5-6 müdürlüğün bu yolla doldurulduğunu ifade eden Han, “Hak gereğinden fazla suistimal ediliyor” dedi.

“Kanunun arkasından dolanmak…”

“Yerel yönetimlerde müdür olmanın bazı şartları var” bilgisi vererek açıklamalarına başlayan Han, “Bir kurumda müdür olman için girmen görevde yükselme sınavları var. Bu sınavların açılması lazım; müdür olma şartı taşıyan ilgili personel bu sınava girip hak kazanırsa o zaman kadrolu müdür olabiliyor ve unvanları alınamıyor. Bir de devletin sağladığı bazı istisnai durumlar var. Bazı kadrolar vardır, mesela özel kalem müdürlüğü, buraya doğrudan belediye başkanı atama yapar ve o kişi memur olur. Bunun yanında bazı belediye başkan yardımcılıkları vardır. Belediye başkan yardımcılığına atanan memur altı ay görev yaptıktan sonra görevinden alınırsa kadrolu müdür olur. İstisnai durumlar için problem yok ama gereğinden fazla yapılınca bu kanunun arkasından dolanmak anlamına gelir” diye konuştu.

“4 ila 5 müdürlük bu yolla geldi”

“Bizim başkan da bu işi en iyi beceren kişi oldu” sözleriyle Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’i eleştirerek devam eden Han, “Bugüne kadar en az 5 ila 6 müdürü bu yolla müdür yaptı. Önce başkan yardımcısı yapıyor, sonra bir süre görevde kaldıktan sonra görevden alıyor ve kuruma müdür oluyorlar. Artık onları kimsenin görevden alma şansı olmuyor. Normalde müdürlükler görevlendirme usulüyle yapılırdı ama şimdi bu durumda 4 ila 5 müdürlük bu yolla geldi. En son Kültür Müdürü bu şekilde göreve geldi” ifadelerini kullandı.

“Konuyu Meclis’te de gündeme getirdik”

Sayıştayın daha önce bu hususta verdiği kararların hatırlatılması üzerine de Canip Han, şunları söyledi: “Biz de bu konuyu daha önce birkaç kere gündeme getirdik. Tamam bu yöntem bir yerde hak ama atama yoluyla sürekli kullanılması doğru değil. Şu anda kadrolu müdürlükler hemen hemen dolmak üzere; görevlendirmeyen bir ila iki tane kaldı. Yakında onları da doldurur. Konuyu Meclis’te de gündeme getirip ‘Böyle bir hakkınız var ama istisnai bir durum olması gerekiyor’ uyarısı yapmıştık. Başkan da ‘Ben vekil müdürle çalışmak istemiyorum hepsini kadrolu müdür yapacağım’ demişti. Bu konunun aslında incelenmesi lazım, bu hakkın suistimal edilmemesi gerekiyor.”

Sayıştay’ın benzer durumlarla ilgili kararları var!

Söz konusu durumla ilgili benzer bir uygulamaya ilişkin Sayıştay 26 Mart 2025 tarihli kararında uyarılarını sıralamıştı. Kararda, görevde yükselme sınavına girmeden müdür kadrosuna atanan bir belediye personeliyle ilgili işlemin mevzuata aykırı olduğu belirtilirken, müdürlüğün görevde yükselmeye tabi bir kadro olduğu ve bu göreve atanacak kişilerin görevde yükselme sınavında başarılı olması gerektiği vurgulanmıştı. Kararda ayrıca sınav şartı sağlanmadan yapılan atama nedeniyle kamu zararının oluştuğu değerlendirmesine de yer verilmişti.