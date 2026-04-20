İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde okul saldırılarının ardından ortak bir ses yükseldi. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Kemalpaşa Temsilciliği ile Eğitim Sen Kemalpaşa Temsilciliği, ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında, eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetinin arttığı vurgulandı ve yetkililere acil önlem çağrısı gerçekleştirildi.

“Okullar güvenli değil”

Sendika temsilcileri tarafından son haftalarda farklı illerde yaşanan saldırı ve can kayıplarına dikkat çekildi. Eğitim kurumlarında öğretmenlerin, öğrencilerin ve çalışanların can güvenliğinin tehdit altında olduğunun altı çizildi. Açıklamada, İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylara değinilirken, çok sayıda öğrenci ve eğitim emekçisinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

“Sistemli şekilde değersizleştirildi”

Açıklamada ayrıca, öğretmenliğin yıllar içinde çeşitli politikalarla itibarsızlaştırıldığına vurgu yapıldı. Geçmişte uygulamaya konulan şikayet hatları ve sistemlerin öğretmen-veli ilişkisini azalttığı, öğretmen otoritesini düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Önce şikayet mekanizmalarıyla başlayan süreç, bugün fiziksel saldırılara ve can kayıplarına kadar ulaştı” denildi.

“Kadrolu güvenlik görevlisi istiyoruz”

Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması talebi dikkat çekti. Sendikalar tarafından her okulda kadrolu güvenlik görevlisi bulundurulması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, “Özel okullarda sağlanan imkanların devlet okullarında da sağlanması bir ayrıcalık değil, haktır” ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanı’na sert tepki!

Açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik eleştirilere de yer verildi. Açıklamada, “Eğitim emekçilerinin feryadı görmezden gelinmemeli” denildi.

