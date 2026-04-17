Son Mühür/ Osman Günden- Kemalpaşa Belediyesi’nde bir süredir devam eden ve tam 634 emekçinin gözünü kulağını diktiği Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci nihayet tatlıya bağlandı. Belediye yönetimi ile DİSK Genel-İş 7 No’lu Şube temsilcileri masadan el sıkışarak kalktı.

Yüzde 27 zam geliyor

Pazarlık masasında belediyeyi SODEMSEN yetkilileri temsil etti. Zorlu geçen görüşmelerin ardından çalışanların yüzünü güldürecek o rakamlar netleşti: İlk yıl için tüm maaşlara yüzde 27 oranında zam geliyor. Tabii asıl önemli hamle, hayat pahalılığına karşı atıldı. Sözleşmenin ikinci yılında maaşlar doğrudan enflasyon oranında artacak. Böylece yüksek enflasyon karşısında emekçinin alım gücünü korumayı hedeflediler. Üstelik 2027 yılı için çalışanlara +4 ikramiye müjdesi de sözleşmedeki yerini aldı.

Çalışanın performansını artıracak girişim

İlginçtir ki bu sözleşme sadece rakamlardan ibaret değil. Masada kurumun geleceği ve hizmet kalitesi de vardı. Yeni düzenlemeyle birlikte belediye, mali dengesini korurken bir yandan da hizmet süreçlerini daha etkin hale getirmeyi planlıyor. Yani bu anlaşma, hem çalışanın performansını artıracak hem de Kemalpaşalılara giden hizmetin kalitesini bir üst lige taşıyacak.

Başkan Türkmen'den açıklama

Sözleşmenin ardından oldukça net bir değerlendirme yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, personelin özverili çalışmasına değindi. Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Kemalpaşa’nın gelişimi için ter döken her bir mesai arkadaşımın emeği bizim için çok kıymetli. Biz sadece kağıt üzerine bir imza atmadık; hem çalışanımızın hakkını veren hem de belediyemizin ayaklarını yere sağlam bastıran bir denge kurduk. Unutmayın ki mutlu çalışan, güçlü kurum demektir. Attığımız bu adımın tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Türkmen, önümüzdeki dönemde belediyenin imkanlarını daha da geliştirerek emekçileri daha fazla koruyacaklarının da mesajını vererek görüşmeyi noktaladı.

