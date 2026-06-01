iOS 28 güncellemesinin, selefi iOS 27'ye kıyasla çok daha kapsamlı yenilikler içereceği iddia ediliyor. Gurman'ın Bloomberg'deki Power On bülteninde aktardığına göre bu sürüm, Apple'ın yazılım stratejisinde önemli bir kırılmaya işaret ediyor.

iOS 28 hangi kod adıyla geliştiriliyor?

Şirket içinde "Bell" kod adıyla yürütülen iOS 28 çalışması, Apple'ın gelecek vizyonunun merkezinde duruyor. Aynı şekilde masaüstü tarafında macOS 28'in de "Poppy" kod adıyla geliştirme sürecine alındığı belirtiliyor. Teknik detaylar şimdilik sınırlı olsa da uzmanlar, yeni sürümün işletim sistemi mimarisinde radikal değişiklikler getirebileceği konusunda hemfikir. Apple'ın bu güncellemeyle kullanıcı deneyimini baştan tanımlamayı hedeflediği konuşuluyor. Geliştirmenin henüz erken aşamada olması ise iddiaların temkinli karşılanmasını gerektiriyor.

iOS 27 hangi yeniliklerle geliyor?

Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen iOS 27 ise daha çok Apple Intelligence ve Siri'nin yeteneklerine odaklanıyor. Apple, ekran üzerindeki bağlamı anlayan ve kişisel verilerle daha derin etkileşime giren kişiselleştirilmiş bir Siri sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar e-posta veya mesajlarındaki bilgileri Siri'ye sorarak çok daha spesifik yanıtlar alabilecek. Dynamic Island'a eklenecek "Arama Yap veya Sor" özelliği de asistanla etkileşimi daha doğal hale getirecek.

iOS 28 neden bu kadar önemli görülüyor?

iOS 28'in bu denli öne alınmasının başlıca nedeni, Apple'ın 20. yıl dönümüne özel hazırladığı iPhone modeliyle birlikte gelecek olması. Donanım ve yazılımın kusursuz uyumu, geçmişte çoğu zaman büyük güncellemelerin habercisi oldu. Detayların 2027 Haziran'daki WWDC etkinliğinde netleşmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, o yıl tanıtılacak yeniliklerin mobil dünyada yeni bir standart oluşturabileceğini öngörüyor.