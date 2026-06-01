Galaxy A55 ve A35 için One UI 8.5 güncellemesi, ilk olarak Hindistan'daki cihazlara inmeye başladı. Beta programındaki kullanıcılar yazılımı ilk alan grup olurken, kısa süre içinde tüm bölgelerdeki standart kullanıcıların da yeni sürüme kavuşması bekleniyor.

Galaxy A55 ve A35 güncellemesinin yapı numarası ne?

Yeni yazılım, Galaxy A55 tarafında A556EXXUEDZE4, Galaxy A35 tarafında ise A356EXXU9DZE8 yapı numarasıyla tanımlanıyor. Beta sürecine dahil olan kullanıcılar için indirme boyutu yaklaşık 400 MB civarında. Kararlı sürümden geçiş yapanlarda ise dosya boyutu değişkenlik gösterebiliyor. Kullanıcılar güncellemeyi Ayarlar menüsündeki Yazılım Güncelleme bölümünden elle kontrol edebiliyor. Bildirim henüz düşmediyse bu adımdan birkaç kez yeniden sorgulama yapmak işe yarayabiliyor.

Galaxy A serisi güncellemesi ne zaman tüm pazarlara gelecek?

Samsung yetkilileri, paketin önümüzdeki birkaç gün içinde diğer küresel pazarlarda da aktif olacağını belirtiyor. Beta aşamasında toplanan verilerin, kararlı sürümün daha sorunsuz çalışmasına katkı sağladığı vurgulanıyor. Kurulumun pürüzsüz tamamlanması için kullanıcıların cihazlarını şarj etmeleri ve stabil bir internet bağlantısı kullanmaları öneriliyor.

Galaxy A55 ve A35'te neler iyileşiyor?

Yeni sürüm, cihazların genel kararlılığını ve sistem verimliliğini belirgin biçimde artırıyor. Galaxy A55 ve A35 sahipleri, sistemin tepki sürelerinde ve arayüz akıcılığında hissedilir bir fark görebilecek. Günlük kullanımda uygulama açılış hızları ve geçiş animasyonları daha pürüzsüz hale geliyor. Güvenlik yamaları ve performans iyileştirmeleri ise cihazın kullanım ömrünü uzatan kritik unsurlar arasında. Samsung'un güncellemeyi orta segmente bu hızda yayması, markanın bu kullanıcı grubuna verdiği önemi de gösteriyor.