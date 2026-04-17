Son Mühür- İzmir’deki ceza infaz kurumları, geride bıraktığımız iki gün boyunca Ankara’dan gelen önemli bir heyeti ağırladı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki "Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu", 16-17 Nisan tarihlerinde İzmir’deki cezaevlerinin kapısını açarak kapsamlı bir inceleme turu gerçekleştirdi.

Kimler oradaydı?

İnceleme turuna sadece siyasetçiler değil, yargı dünyasının kilit isimleri de eşlik etti. Programa katılanlar arasında, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak ile Komisyon Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve komisyon üyesi milletvekilleri Ömer Faruk Hülakü, Mustafa Yavuz, Kadri Enis Berberoğlu, Adem Yıldırım, Mustafa Bilici, Ahmet Gökhan Sarıçam, Ahmet Salih Dal, Naci Şanlıtürk ve Sibel Suiçmez yer aldı. Bu çok sesli katılım, aslında yapılan denetimin şeffaflığı açısından da oldukça kıymetli bir tablo çizdi.

Dört kritik kuruma yakın markaj

Peki, heyet tam olarak nereleri gezdi? İncelemeler tek bir nokta ile sınırlı kalmadı. Ekip; İzmir 1 ve 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli kurumların yanı sıra, Buca’daki hem yüksek güvenlikli hem de açık ceza infaz kurumlarını bizzat yerinde gördü.

Dosyada neler var?

Sıradan bir ziyaretin ötesinde, masada ciddi başlıklar vardı. Komisyon üyeleri; koğuşların fiziki şartlarından idari işleyişe, en önemlisi de mahkum ve tutukluların temel haklarının ne ölçüde korunduğuna dair detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Devletin denetim mekanizmasının İzmir’de vites yükseltmesi dikkat çekerken cezaevlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi adına atılan bu adımlar yakından takip ediliyor.