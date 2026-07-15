Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde bir süredir merakla beklenen yeni yönetim kadrosu netleşti. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) onayından geçen yeni İl Yönetim Kurulu listesini kamuoyuna ilan etti.
Utku Gümrükçü başkanlığında onaylanan, İzmir’in yeni dönem siyasetine yön verecek asıl üyelerin tam listesi şu isimlerden oluşuyor:
Selim Utku Gümrükçü (Başkan)
Aşiti Veysanoğlu
Burak Yılmaz
Erkut Tamay
Ali Hıdır Uludağ
Adnan Alabay
İsfahan Naki
Serdar Aktop
Erkan Kaya
Ruhisu Can Al
Onur Utkan İlçi
Engin Avunç
Azimet Gürbüz
Nüket Akyıldız
İrfan Yelis
Hasan Mert Özcan
Abuzer Turan
Ekincan Aksoy
İsmet Basmacı
Ali İhsan Yıldız
Ahmet Doğukan Gül
Nedim Gümüşkaya
Yahya Yıldız
Gökçe Döşemeciler
Yüksel Bakış
Mehmet Uyar
Serkan Arda
Kemal Kaygül
Birol Soylu
Nejla Elgürmüz
İnanç Nurlu
Gümrükçü'den ilk açıklama
Açıklamasında parti içi dengelere ve siyaset tarzına dair sert mesajlar veren Gümrükçü, kişisel ajandası olan isimlere kapıyı kapattı. Siyasette ahlak ve samimiyet vurgusu yapan İl Başkanı, kendi ikbalini partinin önüne koyanlarla yol yürümeyeceklerini söyledi.
"Kim 'ben olmazsam CHP de olmaz' kibirliliğindeyse biz orada yokuz" diyen Gümrükçü, üyeleri birer emir eri gibi gören yapılara karşı net bir duruş sergileyeceklerini ifade etti. Temiz ve birleştirici bir yol haritası çizdiklerini belirterek, yalnızca millete ve cumhuriyete bağlı kalacaklarının altını çizdi.
30 ilçede "Örgüt emeği" kırmızı çizgi olacak
Yaklaşan kongre sürecine de değinen İzmir İl Başkanı, partinin geleceğini şekillendirecek kadroların mutfaktan yetişmesi gerektiğine inandığını dile getirdi. Kongrelerden çok daha güçlü bir yapıyla çıkmayı hedefleyen yönetim, 30 ilçenin tamamında aktif bir saha çalışması yürütecek.
"CHP'yi iktidara taşıyacak kadrolar; örgütün kendi içinden yetişmiş, emek harcamış, partisine sahip çıkmış, en zor zamanlarda CHP'yi terk etmemiş gerçek CHP'lilerden oluşacaktır."
İzmir kimliğiyle donanmış liyakatli kadro vurgusu
Yeni yönetim kurulunun sadece kağıt üzerinde değil, İzmir’in sokaklarında aktif olacağını belirten Gümrükçü, listenin büyük bir titizlikle şekillendirildiğini paylaştı. Yeni ekibin en büyük özelliği ise İzmir'in yerel sorunlarına doğrudan hakim olmaları.