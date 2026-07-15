Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde bir süredir merakla beklenen yeni yönetim kadrosu netleşti. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) onayından geçen yeni İl Yönetim Kurulu listesini kamuoyuna ilan etti.

Utku Gümrükçü başkanlığında onaylanan, İzmir’in yeni dönem siyasetine yön verecek asıl üyelerin tam listesi şu isimlerden oluşuyor:

Selim Utku Gümrükçü (Başkan)

Aşiti Veysanoğlu

Burak Yılmaz

Erkut Tamay

Ali Hıdır Uludağ

Adnan Alabay

İsfahan Naki

Serdar Aktop

Erkan Kaya

Ruhisu Can Al

Onur Utkan İlçi

Engin Avunç

Azimet Gürbüz

Nüket Akyıldız

İrfan Yelis

Hasan Mert Özcan

Abuzer Turan

Ekincan Aksoy

İsmet Basmacı

Ali İhsan Yıldız

Ahmet Doğukan Gül

Nedim Gümüşkaya

Yahya Yıldız

Gökçe Döşemeciler

Yüksel Bakış

Mehmet Uyar

Serkan Arda

Kemal Kaygül

Birol Soylu

Nejla Elgürmüz

İnanç Nurlu

Gümrükçü'den ilk açıklama

Açıklamasında parti içi dengelere ve siyaset tarzına dair sert mesajlar veren Gümrükçü, kişisel ajandası olan isimlere kapıyı kapattı. Siyasette ahlak ve samimiyet vurgusu yapan İl Başkanı, kendi ikbalini partinin önüne koyanlarla yol yürümeyeceklerini söyledi.

"Kim 'ben olmazsam CHP de olmaz' kibirliliğindeyse biz orada yokuz" diyen Gümrükçü, üyeleri birer emir eri gibi gören yapılara karşı net bir duruş sergileyeceklerini ifade etti. Temiz ve birleştirici bir yol haritası çizdiklerini belirterek, yalnızca millete ve cumhuriyete bağlı kalacaklarının altını çizdi.

30 ilçede "Örgüt emeği" kırmızı çizgi olacak

Yaklaşan kongre sürecine de değinen İzmir İl Başkanı, partinin geleceğini şekillendirecek kadroların mutfaktan yetişmesi gerektiğine inandığını dile getirdi. Kongrelerden çok daha güçlü bir yapıyla çıkmayı hedefleyen yönetim, 30 ilçenin tamamında aktif bir saha çalışması yürütecek.

"CHP'yi iktidara taşıyacak kadrolar; örgütün kendi içinden yetişmiş, emek harcamış, partisine sahip çıkmış, en zor zamanlarda CHP'yi terk etmemiş gerçek CHP'lilerden oluşacaktır."

İzmir kimliğiyle donanmış liyakatli kadro vurgusu

Yeni yönetim kurulunun sadece kağıt üzerinde değil, İzmir’in sokaklarında aktif olacağını belirten Gümrükçü, listenin büyük bir titizlikle şekillendirildiğini paylaştı. Yeni ekibin en büyük özelliği ise İzmir'in yerel sorunlarına doğrudan hakim olmaları.

