Son Mühür - İzmir'de yaşamı doğrudan etkileyen su kesintileri, İZSU'nun 17 Nisan tarihini kapsayan iş planıyla yeniden gündeme geldi. Bayraklı, Urla, Ödemiş gibi ilçelerde 2 saat - 10,5 saat arası değişen sürelerle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Bayraklı'da 3 mahalle etkilenecek!
Sabah saatlerinde başlayan su kesintisi İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 3 mahalleyi ( ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE) etkiledi. 17.04.2026 tarihinde saat 08:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi bekleniyor.
Urla'da ana boru arızası!
Urla'nın Kalabak, Yenice mahallelerinde ana boru arızası sebebiyle 2,5 saatlik su kesintisi gerçekleşecek. Kesintinin saat aralığı 08:00 ile 10:30 olarak tahmin ediliyor.
Ödemiş'te 10,5 saatlik su kesintisi!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde başlayan su kesintisi bugün öğlen saatlerinde devam edecek. Günlüce'de gerçekleşen ana boru arızası sebebiyle 17 Nisan 2026 tarihinde 01.30 - 12.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.