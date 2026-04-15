Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye’nin gündemi adeta bir kazan, CHP Genel Merkezi ise kentsel dönüşüm krizleriyle resmen fokurduyor. Kurmaylar birer birer cezaevine girerken, partinin tepe yönetimi İzmir’deki o kapkara gerçeğe karşı kafasını kuma gömmeye devam ediyor. CHP’nin "nasıl olsa bizim kalemiz" deyip sırtını döndüğü İzmir’de halkın yaşadığı mağduriyet artık arşa ulaştı.

Bunlardan bir tanesi de İzmir’in Karabağlar ilçesinde uzun süredir çözüm bekleyen Uzundere kentsel dönüşüm bölgesi. Karabağlar'da Kentsel dönüşüm adı altında bir modern zaman dramı yaşanıyor.

Uzundere Kentsel Platform Sözcüsü Eray Uslu yaptığı son açıklamada, CHP Genel Merkezi’ne ve bizzat Özgür Özel’e seslenerek, yıllardır süregelen bu vurdumduymazlığa karşı resmen savaş açtı. Uslu’nun açıklamaları, "kale" olarak görülen İzmir’de aslında halkın nasıl kaderine terk edildiğini suratlara bir tokat gibi çarptı.

"Bizi evsiz, bizi kimsesiz bıraktınız!"

Eray Uslu, konuşmasına 15 yıllık bir ihmal zincirini hatırlatarak başladı. Sözcü Uslu, CHP’nin İzmir’i "çantada keklik" görmesinin faturasını halkın ödediğini vurguladı. "Nasıl olsa bize oy verirler rahatlığıyla hareket ediyorsunuz ama o devir kapandı" diyen Uslu, tapulu arazilerini güvenip partiye teslim eden vatandaşların bugün ne bir ev ne de tek bir muhatap bulabildiğini dile getirdi. "15 yıldır 'yapacağız' deyip hiçbir şeyi bitiremediniz, bizi resmen evsiz bıraktınız" sözleriyle isyanını dile getirdi.

Başkan Tugay semte bile uğramıyormuş

Açıklamadaki en çarpıcı detaylardan biri de kurumsal iletişimsizlik oldu. Uslu, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ile iki yıl önce yüz yüze görüştüklerini ve dosyaları elden teslim ettiklerini hatırlattı. Ancak o günden beri Zeybek’e ulaşmanın imkansız hale geldiğini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ise Uzundere’nin semtine bile uğramadığını belirtti. "Bu proje sizin 'prestij' projenizdi, bugün ise tam bir 'rezalet' projesine döndü" diyen Uslu, sorumluluğun doğrudan Özgür Özel’de olduğunu vurguladı.

"Komşularımız evlerini göremeden vefat etti"

Uzundere'de yaşananların en acı detayı ise Uslu’nun vicdanlara seslendiği bölüm oldu. Bazı hak sahiplerinin yeni evlerinin kapısını dahi açamadan bu dünyadan göçüp gittiğini söyleyen platform sözcüsü, bu vebalin CHP yönetiminin boynunda olduğunu hatırlattı:

"Bir genel başkan olarak bu vebal ile nasıl dolaşabiliyorsunuz? İnsanlar evini beklerken öldü! Artık ne kadar daha olumsuzluk bekliyorsunuz?"

"Gelin ve yüzümüze konuşun!"

Uslu, açıklamasını Özgür Özel’e açık bir davet ve sert bir uyarıyla noktaladı. Uzundere’de yaşanan mağduriyetin artık yerel bir sorun olmaktan çıkıp CHP’nin genel bir sorumluluğu haline geldiğini ifade etti. "Sorumsuzluğunuz yüzünden bu dert katlanarak büyüyor. Fildişi kulelerinizden çıkın, Uzundere’ye gelin ve bu insanların yüzüne bakın" diyerek son kez sordu: "Harekete geçmek için daha ne olması lazım?"

