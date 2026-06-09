İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamında, hafif ticari araçta yüklü miktarda kaçak tütün ve bandrolsüz sigara bulundu. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Polis ekiplerinden sıkı takip!

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde bir şüpheliyi takip etmeye başladı.

Ekipler, kaçak ürün taşıdığı değerlendirilen Y.D. kontrolündeki hafif ticari aracı Eski İzmir Caddesi üzerinde durdurdu.

Yüklü miktarda kaçak ürün bulundu!

Araçta yapılan detaylı incelemeler sonucunda 530 kilogram kaçak tütün ile 6 bin 503 paket bandrolsüz sigaraya el konuldu.

Şüpheli gözaltında!

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 28 yaşındaki Y.D., işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.