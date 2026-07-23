CHP’deki mutlak butlan kararı sonrası başlayan siyasi hareketlilik ve Genel Başkan Özgür Özel’in yeni parti hamlesiyle ivme kazanan istifa dalgası İzmir’de de etkisini göstermeye devam ediyor. CHP İzmir İl Yönetimi'nin dün almış olduğu karar neticesinde, 6 ilçe başkanı disipline sevk edilmişti. İl Yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, altı ilçe başkanının arasında CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa da vardı. Karabağlar ilçe yönetimi ile birlikte Volkan Gürboğa istifa etti.

Karabağlar ilçe yönetimi ile birlikte ilçe başkanı Volkan Gürboğa'nın istifasının ardından Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Yürümek; yürekten gülerekten yürümek!"

Kınay; Özgür Özel ve Volkan Gürboğa ile olan fotoğrafına yer verdği paylaşımda, "YÜRÜMEK Yürümek; yürümeyenleri arkanda boş sokaklar gibi bırakarak, havaları boydan boya yarıp ikiye bir mavzer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak yürümek!..

Yürümek; dost omuzbaşlarını omuzlarının yanında duyup, kelleni orta yere yüreğini yumruklarının içine koyup yürümek!..

Yürümek; yolunda pusuya yattıklarını, arkadan çelme attıklarını bilerek yürümek...

Yürümek; yürekten, gülerekten yürümek" ifadelerini kullandı.