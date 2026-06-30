Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Karabağlar ilçesi Üçkuyular Mahallesi, bugün hareketli saatlere sahne oldu. Gürsel Aksel Bulvarı üzerindeki 7 katlı bir apartmanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki daireye de sıçradı. Yoğun duman tüm binayı kaplayınca mahallede büyük panik yaşandı.

Alevlerin ortasına 30 personelle müdahale

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı alarm durumuna geçti. Bölgeye 30 personel, 22 ve 42 metrelik merdivenli araçlar, 15 tonluk su tankeri ile 4 arazöz sevk edildi. Ekipler olay yerine çok hızlı ulaştı. İtfaiyeciler bir yandan yangını söndürmek için zamana karşı yarışırken, diğer yandan binada mahsur kalanlar için adeta seferber oldu. Organize müdahale sayesinde alevler çevre binalara yayılmadan kontrol altına alındı.

Altı kişi tahliye edildi

Yangın sırasında dairede bulunan 3 kişi ile binayı saran dumandan etkilenen 3 apartman sakini, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Güvenli bölgeye taşınan 6 kişiye ilk müdahale sokakta bekleyen sağlık ekiplerince yapıldı. Dumandan ciddi şekilde etkilenen 2 kişi, tedbir amacıyla ambulansla hastaneye sevk edildi. Diğer 4 kişinin tedavisi ise olay yerinde tamamlandı.

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olay sonrası, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için dairede inceleme başlattı.

