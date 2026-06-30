Osman Günden / Son Mühür - Karabağlar Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri ortaklığında gerçekleştirilen Karabağlar Akademi 2. Yaz Programı, Mobilya Akademi’de düzenlenen geniş katılımlı bir törenle başladı. Farklı disiplinlerden 17 üniversite öğrencisi, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve belediye birimleri, üç hafta boyunca Karabağlar’ın Şehitler ve Selvili mahallelerinde saha araştırmaları yürütecek. Teknik ve sosyal bilimleri aynı masada buluşturan bu program, çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan uygulanabilir kent projeleri geliştirmeyi hedefliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da paydaş olarak destek verdiği programın çıktıları, final sunumuyla kamuoyuyla paylaşılacak.

"Projelerin uygulanabilir olanlarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz"

Programın açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, ilk yıl elde edilen deneyimin bu dönem kendilerine önemli bir birikim kazandırdığını ifade etti. Öğrencilerin fikirlerinin akademik bir çalışma olarak kalmayıp ilçenin geleceğine yön vermesini amaçladıklarını belirten Kocaer, "Üniversite öğrencilerimizin henüz eğitim hayatlarındayken yerel yönetimle birlikte üretim sürecine katılmaları çok değerli. Ortaya çıkacak projelerin uygulanabilir olanlarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi. Çocuk dostu kent yaklaşımının sadece çocuklar için değil, tüm bireyler için daha güvenli ve yaşanabilir çevreler oluşturmanın anahtarı olduğunu vurgulayan Kocaer, ortak akıl vurgusu yaptı.

"Sizlerin üreteceği fikirler bize ilham verecek"

Karabağlar Belediyesi Başkan Vekili Burcu Uğantaş da Karabağlar Akademi'nin belediye açısından sadece akademik bir etkinlik olmadığını, burada geliştirilen önerilerin belediyenin karar mekanizmalarına doğrudan yön verdiğini dile getirdi. Geçen yıl hazırlanan bazı çocuk dostu uygulamaları hayata geçirmeye başladıklarını müjdeleyen Uğantaş, gençlerin özgür bakış açısının yerel yönetime yeni ufuklar kazandıracağını ifade etti. Katılımcı gençlere seslenen Uğantaş, "Sizlerin üreteceği fikirler bize ilham verecek ve kentimizi birlikte geliştireceğiz." diye konuşarak üretilen her fikrin kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti.