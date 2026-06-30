Yerleşkesi Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi, akademik kadrosunu güçlendirmek için yeni öğretim üyesi alım ilanını Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan ilan çerçevesinde üniversite bünyesinde bulunan çok sayıda fakülte ve yüksekokulda görevlendirilmek üzere toplam 44 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

44 kadro için başvuru!

İlan çerçevesinde;

- 17 Profesör

- 23 Doçent

- 4 Doktor Öğretim Üyesi

kadrosuna akademik personel alımı yapılacak.

Alımların ise; Diş Hekimliği, Eğitim, Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yapılacağı öğrenildi.

Öğretim üyesi alınacak!

İlanda dikkat çeken kadrolar da belli oldu. Bu kadrolar arasında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Arkeoloji, Psikoloji, Felsefe, Hukuk, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Hemşirelik, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ile Tıp Fakültesi'nin çeşitli anabilim dalları kendine yer buldu.

Başvurular 15 gün!

Başvurular, Resmî Gazete'de ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Bu çerçevede adayların başvurularını 14 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar noktalamaları gerekmekte.

