Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtalya Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İzmir’e gelen İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo’yu ağırladı.

Swissotel Büyük Efes’te gerçekleşen etkinlik öncesi yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki köklü dostluğun yanı sıra ekonomik ve kültürel bağların nasıl daha ileriye taşınabileceği ele alındı.

İzmir ve İtalya arasında yeni bir köprü

Büyükelçi Giuseppe Manzo, Türkiye’nin pek çok yerini gezdiğini ancak İzmir’de çok özel bir atmosfer bulduğunu söyleyerek söze başladı.

İzmir’i İtalya’nın bir şehriyle kardeş yapma önerisini gündeme taşıyan Manzo, Akdeniz’in her iki halkı birbirine bağlayan en temel unsur olduğunun altını çizdi.

Ticari verilerin her geçen yıl yukarı doğru gittiğini ve İzmir’in bu hacim içinde önemli bir yerde olduğunu hatırlatan Büyükelçi, öğrencilerin İtalya’ya olan ilgisinden de duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim alanındaki iş birliklerine dikkat çekti.

"Somut iş birlikleri şart"

Başkan Cemil Tugay, Büyükelçi Manzo’nun ziyareti için teşekkür ederken, belediyecilik ve yerel yönetimler bazında kurulacak bağların önemini, "İzmir’in küresel ölçekte bilinirliğini artırmak bizim için çok değerli.

Kardeş şehir süreçlerinin sadece kağıt üzerinde imzalanan protokoller olarak kalmasını istemiyoruz; bu ilişkileri ortak paydalarımızla, sahada hayata geçirdiğimiz somut projelerle büyütmeliyiz." diyerek anlattı.

Ekonomik iş birliğinin dışında kültürel temasın ve sosyal etkileşimin iki halkı birbirine yakınlaştıracağını dile getiren Tugay, üniversitelerden sanatçılara kadar birçok alanda iletişimin artması gerektiğini belirtti.

"İtalya, en sevdiğim ülkelerden biri"

İtalya ile kişisel olarak da ayrı bir bağı olduğunu söyleyen Tugay, sözlerini, "İtalya’ya birçok kez gittim, bir klinikte iki hafta çalışma fırsatı da buldum. İtalya, en sevdiğim ülkelerden biri.

Yerel yönetimler düzeyinde de iş birliğimizi geliştirmekten mutluluk duyarız. Karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerimizi güçlendirelim, heyetlerimizle birlikte bu dostluğu ve iş birliğini sürdürelim." diyerek bitirdi.

Kutlamalar resepsiyonla taçlandı

Görüşmelerin sonrasında, İtalya’nın İzmir Konsolosu Dr. Daniele Bianchi’nin yaptığı açılış konuşmasıyla resepsiyona geçildi.

İtalyan bürokrasisi, iş dünyasının temsilcileri ve yerel yöneticilerin yer aldığı gece, Büyükelçi Manzo’nun konuşması ve sonrasında sahne alan A Capella grubunun verdiği konserle devam etti.