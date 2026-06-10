Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde nisan ayında yaşanan gerginlik yargıya taşındı. AK Partili Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman’ın, meclis toplantısında kendisine "sahtekarsın" denilerek parmak sallandığı gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hakkındaki hakaret ve tehdit suçlamalarını kesinlikle reddetti.

"Sahtekarsın' diyerek bir ifade kullanmadım"

Tugay'ın ifadesi şu şekilde;

"Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Gizem Akyüz Duman'ı tanıyorum. Belediye Meclis üyesidir. Hatırlayabildiğim kadarıyla nisan ayı içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporlarına ilişkin meclis toplantısı yapılıyordu. Toplantı, eski fuar alanının içindeki binada yapılıyordu. Belediye meclis toplantılarımız bazen tartışmalı olur, gerilimli olur. Bu da hatırlayabildiğim kadarıyla o toplantılardan biriydi. Meclis toplantılarında zaman zaman gerilim artar. Bu gerilim esnasında konuşmalarımız oluyor. İtiraz ettiğimiz, tepki gösterdiğimiz anlar olmaktadır. Meclis toplantılarında bu tarz şeyler olabiliyor. Ben hatırlayabildiğim kadarıyla Gizem Hanımı hedef alarak bir söz söylemedim. Kendisine hakaret veya tehdit içerikli bu anlama gelebilecek herhangi bir söz söylemedim. Başka bir kişiye de söylemedim. Konuşmalar esnasında iftira içerikli olabilecek sözlere tepki göstermiş olabilirim. Buna karşı konuşmuş olabilirim. Ama ben kimseye hakaret ya da tehditte bulunmadım. Meclis toplantılarımız genelde yoğun katılımlı olur. Belediyeye ilişkin hususlar görüşüldüğünden hararetli tartışmalar yaşanabilir. Ben Gizem Hanıma "sahtekarsın" diyerek bir ifade kullanmadım. Gizem Hanıma yönelik olarak bir şey söylemedim. Belediye meclis görüşmelerinde parti grupları grup grup otururlar. Söz alan kişiler grup içerisinde oturdukları yerlerden konuşmalarını yaparlar. Ben genelde Belediye Başkanı başkanlık divanının olduğu yerde oturur, toplantıyı yönetir. Ancak performans görüşmeleri kapsamında yapılan meclis toplantılarında belediye başkanı başkanlık divanının olduğu yerde oturmaz, meclis üyelerinin bulunduğu yerde oturur. Ben de performans görüşmelerinin olduğu esnada meclis üyelerinin olduğu yerde oturdum. Diğer parti grupları da kendi yerlerine oturdular. Konuşmalarımızı buradan yaptık. Ancak konuşmalarımın içeriğinde hakaret ya da tehdit içerikli bir söz söylemedim. Kimseye hakaret ya da tehditte bulunmadım. Konuşmalarımız esnasında vücut dili olarak el ya da kol hareketleri yapabiliyoruz. Ancak bunlar kesinlikle bir tehdit amacı bulunmamaktadır. Konuşmanın doğal akışı içerisinde olan hareketlerdir. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben kimseye hakaret ya da tehditte bulunmadım. Benim olaya ilişkin söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

"Müvekkilimiz hakaret ya da tehdit içerikli bir söz söylememiştir"

Tugay'ın müdafisi ise; "Müvekkilin beyanlarına aynen katılıyoruz. Müvekkilin şikayetçiye yönelik doğrudan bir eylem ya da söylemi bulunmamaktadır. Dosyaya kamera kayıtları sunulmuştur. Bu kayıtlar incelendiğinde herhangi bir suç unsuru olmadığı anlaşılacaktır. Müvekkilim müştekiye herhangi bir şekilde hakaret ya da tehdit içerikli bir söz söylememiştir. Kendisi belediye başkanıdır. Belediye meclis toplantısı esnasında meclis üyeleri ve belediye başkanları konuşmalar yapmaktadır. Ancak müvekkilimin müştekiye yönelik hakaret ya da tehdit içerikli bir sözü yoktur. Belediye meclis toplantısına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamera görüntüleri bildiğimiz kadarıyla dosyanıza gönderilmiştir. O kayıtlar incelendiği takdirde müvekkilimin müştekiye yönelik herhangi bir hakaret ya da tehditte bulunmadığı görülecektir. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyoruz. Yine olaya ilişkin müvekkil belediye başkanının yanında bulunan belediye meclis üyeleri vardır. Bu kişilerden olayı birebir gören tanıklarımız vardır. İsimlerini bildireceğiz, isimlerini bildirdiğimiz tanıkların dinlenmelerini talep ederiz" ifadelerine yer verdiler.