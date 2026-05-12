Son Mühür- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in ''Hallederiz bilader'' temelli performansı, MHP'li Meclis üyesi Canip Han'a göre sorunları halı altına süpürmekten başka bir işe yaramıyor.

Mehmet Türkmen'in kendi adayları olmamasına rağmen uzun yıllara dayanan belediye tecrübesi olduğu gerekçesiyle bir ara kendisinin de umutlu olduğuna işaret eden Canip Han,

''Ancak gelinen noktada gördüm k, Mehmet Türkmen selefi Rıdvan Karakayalı'yı bile aratır bir başkanlık sergiliyor. Karakayalı'da en azından insanlarla diyalog vardı. Türkmen'de o da yok. Düşüncem, Mehmet Türkmen'in Rıdvan Karakayalı'nın bile çok altında kaldığı yönünde. Karakayalı'nın vaadi de yoktu, ondan hizmet beklentisi de. Ama en azından eğitimle ilgili önemli işler yaptı. Türkmen de bu da yok. Hallederiz bilader mantığıyla sürekli yatıyor, herkes de bunun farkında'' diye konuştu.



'Hallederiz bilader' politikası yetmiyor...



Şehir içi trafikten, mezarlığa, kentsel dönüşümden çevre yoluna kadar Kemalpaşa'nın çözüm bekleyen çok ciddi problemleri olduğuna dikkat çeken Canip Han,

''Mehmet Türkmen başkan 'Hallederiz bilader' deyip topu ya Büyükşehir Belediyesi'ne ya da bakanlığa atıyor. Onlar çözüm için bir adım atarsa Başkan Türkmen yapmış oluyor. Çözüm için adım atılmamışsa yapmayan onlar oluyor, Türkmen hiçbir zaman sorumlu değilmiş gibi davranmaya devam ediyor'' hatırlatmasında bulundu.



1 milyar 200 milyon liralık hizmet var mı?



Kemalpaşa Belediyesi'nin 2025 yılı kesin hesaplarına göre 1 milyar 200 milyon lira harcandığını belirten Canip Han, ''Ortada bir mevta var. Bu kadar harcanan paraya rağmen Kemalpaşa halkı hangi hizmetleri alabilmiş'' diye sordu.



Çözüme yönelik adım gerekiyor...



Bu halk sana yetki vermiş diyerek Mehmet Türkmen'e seslenen Canip Han,

''Otopark, mezarlık yeri, dört mahalledeki kentsel dönüşümle ilgili halk artık çözüme yönelik adım bekliyor. Tasarruf tedbirleri var diyerek topu taca atmayın. Bunların hiçbirinin tasarruf tedbirleriyle ilgisi yok. Belediyelerin imkanı her yere yetmeyebilir elbette ama en azından bir adım atıldığını halk görmek ister'' mesajı verdi.

