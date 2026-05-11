Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, genel başkan Müsavat Dervişoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleşen üç günlük kent programını değerlendirerek, Dervişoğlu’nun ziyaretlerden memnun kaldığı ifade etti.

Ülkü Doğan: Genel başkanımızın her yere ulaşmasını istedik

İzmir’de gerçekleşen 3 günlük programda İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Ülkü Doğan, programın amacına ulaştığını kaydederek, “Genel başkanımızı hem teşkilatla hem vatandaşlarla buluşsun istedik. Önce sanayicilerle buluştu, İzmir’deki iş insanlarının durumuyla ilgili bir buluşmaydı Öğlen yemeğini işçilerle birlikte yedi ardından önce basın mensupları ve teşkilat ile bir buluşma gerçekleştirdi. Biz aslında bu ziyaretlerde genel başkanın her yere ulaşmasını istedik.” dedi.

“Müsavat Dervişoğlu’na Kemeraltı’nda yoğun bir ilgi vardı”

Ayrıca, programın ikinci gününde gerçekleşen Kemeraltı ziyaretlerinde vatandaşların Müsavat Dervişoğlu’na çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, “Kemeraltı’nda, genel başkanımıza inanılmaz bir ilgi vardı. Çarşıda gören herkes Müsavat Dervişoğlu’na kollarını açarak sarıldılar.

Vatandaşın bir tanesi ‘siz konuşurken, sanki size mektup yazmışım da benim mektubumu okuyorsunuz’ gibi hissediyorum dedi buna çok etkilendim. İnsanlar hem dualarıyla, hem teveccühleriyle genel başkanlarımıza destek oldular. İzmir’de özellikle Cumartesi günü genel başkanımız vatandaşlarla bir araya gelmiş oldular.” şeklinde konuştu.

"Her alana temas ettik"

Son olarak, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun İzmir’den çok keyifli ayrıldığının altını çizen Başkan Doğan, özellikle Ödemiş’te partiye katılan bölgenin bilinen siyasetçilerinden Dilek Acar Güleç’in kendilerine güç kattığını vurgulayarak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Her alana temas ettik tarımın sorununu çiftçi ile dinledi, özellikle küçük menderes havzasının bilinen siyasetçilerinden Dilek hanım aramıza katıldı bu bize güç kattı. Genel başkanımız İzmir halkının çözülemeyen sorunlarından ve iktidar ile yerel yönetimler arasında sıkışmış olmasından, halkın yaşadığı derin ekonomik kriz nedeniyle bir İzmirli olarak üzüntü duymakla birlikte vatandaşların kendisine gösterdiği yoğun sevgi ve teveccühten kaynaklı İzmir programından keyifli bir şekilde ayrıldı.”