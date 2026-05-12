Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (İdare) dikkat çeken bir açıklama geldi. İzmir dahil birçok ilde çeşitli taşınmazlar, satış yöntemiyle özelleştirilecek. İzmir'in Aliağa ilçesindeki 4 parsel de bu kapsama alındı.

Denize sıfır 4 parsel!

Özelleştirme programı çerçevesinde İzmir Aliağa'da Yukarı Şakran Mahallesi’nde yer alan 7548 ada; 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlar vitrine koyuldu. Toplamda 987,26 m2 yüzölçümüne sahip olan bu taşınmazların bir bütün hakinde satışa sunulacağı duyuruldu. Geçtiğimiz dönemde bahse konu olan parseller yine satışa çıkarılmış ancak alıcısını bulamamıştı.

Detaylar belli oldu!

Söz konusu taşınmazlar için 5.000 TL ihale şartnamesi bedeli belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 1 milyon TL olarak açıklandı. Son teklif verme tarihi ise 10.06.2026 olarak kayıtlara geçti. Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek olan ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma şartıyla netleştirilecek.