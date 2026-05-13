Bu sezon hem ligde hem de Avrupa arenasında mücadele eden Aliağa Petkimspor, toplamda 44 karşılaşmaya çıktı. İzmir temsilcisi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet elde ederken 21 kez mağlup oldu. Avrupa kupalarında ise 14 maçın 8’ini kazanarak bu kulvarda daha başarılı bir performans ortaya koydu. Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Aliağa Petkimspor, son haftada düşme hattındaki rakibi Mersinspor’un mağlup olmasıyla ligde kalmayı başardı.

Çeyrek finali gördüler

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası’na grup aşamasından katıldı ve C Grubu’nda elde ettiği 4 galibiyet ile 2 mağlubiyet sonucunda üst tura yükseldi. İkinci turda N Grubu’nda mücadele eden İzmir temsilcisi, burada da 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde İspanya ekibi Surne Bilbao Basket ile karşılaşan Aliağa Petkimspor, iki maçtan da mağlubiyetle ayrılarak organizasyona veda etti.

Başantrenör değişikliği

Aliağa Petkimspor, sezona başantrenör Özhan Çıvgın yönetiminde başladı. Ancak ligde alınan kötü sonuçların ardından İzmir temsilcisi teknik kadroda değişikliğe gitme kararı aldı. 30 Mart’ta Özhan Çıvgın ile yollarını ayıran kulüp, başantrenörlük görevine Orhun Ene’yi getirdi. Özhan Çıvgın yönetiminde çıktığı 38 maçta 15 galibiyet elde eden Aliağa Petkimspor, Orhun Ene döneminde ise ligde oynadığı 6 karşılaşmayı 2 galibiyetle tamamladı.