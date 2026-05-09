Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı olağan meclis toplantısında Bayındır ilçesine ilişkin imar planı itirazları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Bayındır Merkez yerleşimine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve açıklama raporu hakkında vatandaşlar, şirketler, kamu kurumları ve CİMER başvuruları üzerinden yapılan çok sayıda itiraz, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından değerlendirildi.

Komisyona sevk edilen itirazlar dosyalarının tamamı oy birliği ile uygun bulunmadı. İlgili komisyon raporları Pazartesi günü gerçekleştirilecek meclis toplantısında meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

İlgili komisyon raporlarının tamamı şu şekilde;

“ 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca hazırlanıp, Belediye Meclisimizin 16/01/2026 tarihli ve 04.92 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/02/2026 tarihinde onanan ve 13/03/2026 – 13/04/2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayındır ilçesi, Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporuna, Demircilik Mahallesi, 462 ada, 126 ve 19 parseller ile 463 ada, 68 parsel maliki Tangül 12 YANIK tarafından, yönelik askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2968071) “

“1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca hazırlanıp, Belediye Meclisimizin 16/01/2026 tarihli ve 04.92 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/02/2026 tarihinde onanan ve 13/03/2026 – 13/04/2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayındır ilçesi, Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporuna, Zekeriya ÇABUK tarafından Belediye Başkanlığımızda kayda alınan 2601468048 sayılı CİMER başvurusu ve 2601482793 sayılı CİMER başvurusu ekinde iletilen dilekçeler askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2968011)”

“1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca hazırlanıp, Belediye Meclisimizin 16/01/2026 tarihli ve 04.92 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/02/2026 tarihinde onanan ve 13/03/2026 – 13/04/2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayındır ilçesi, Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporuna, Sadıkpaşa Mahallesi, 671 ada, 4 parsel maliki Rüştü POLAT Vekili Sadık Özgür TURAN tarafından yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2968050)”

“1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca hazırlanıp Belediye Meclisimizin 16/01/2026 tarihli ve 04.92 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/02/2026 tarihinde onanan ve 13/03/2026 – 13/04/2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayındır İlçesi, Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporuna, İzmir Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, mülkiyeti hazine adına kayıtlı Demircilik Mahallesi 462 ada 27 parsel, Hacıibrahim Mahallesi 572 ada 168 parsel, Kurt Mahallesi 41 ada 12 parsel, Sadıkpaşa Mahallesi 193 ada 8 parsel ve Yenice Mahallesi 602 ada 11 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin 13/04/2026 tarihli ve E-15411746 sayılı yazısı ile askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2969174)”

“1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca hazırlanıp, Belediye Meclisimizin 16/01/2026 tarihli ve 04.92 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/02/2026 tarihinde onanan ve 13/03/2026 – 13/04/2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayındır ilçesi, Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporuna, Fatih Mahallesi, 644 ada 5, 6, 7, 8 parseller, 648 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 649 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 652 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 653 ada 1, 2, 3, 4 parseller, 646 ada 1 parsel ve 647 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazların maliki Egesel İnşaat Taah. ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. adına Özgün ŞAHİN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2968092)

“1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca hazırlanıp, Belediye Meclisimizin 16/01/2026 tarihli ve 04.92 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/02/2026 tarihinde onanan ve 13/03/2026 – 13/04/2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayındır İlçesi, Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporuna, Ayhan OĞUŞ tarafından Belediye Başkanlığımızda 16/04/2026 tarih, 2679437 sayı ile kayda alınan 2601771525 sayılı CİMER başvurusu, Ersel VARLI tarafından Belediye Başkanlığımızda 16/04/2026 tarih, 2679448 sayı ile kayda alınan 2601782838 sayılı CİMER başvurusu ve Özgür ARIK tarafından Belediye Başkanlığımızda 16/04/2026 tarih, 2679420 sayı ile kayda alınan 2601784224 sayılı CİMER başvurusu ile askı süresi içerisinde yapılan itirazların oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2968653)”

“1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca hazırlanıp, Belediye Meclisimizin 16/01/2026 tarihli ve 04.92 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/02/2026 tarihinde onanan ve 13/03/2026 – 13/04/2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayındır ilçesi, Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporuna, Mithatpaşa Mahallesi, 100 ada, 41 parsel maliki Bayındır Ticaret Odası tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2968040)”

“1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda Belediye Başkanlığımızca hazırlanıp, Belediye Meclisimizin 16/01/2026 tarihli ve 04.92 sayılı Kararı ile uygun görülerek 27/02/2026 tarihinde onanan ve 13/03/2026 – 13/04/2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan, Bayındır ilçesi, Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporuna, Sadıkpaşa Mahallesi, 542 ada, 1 parsel maliki Ayten BAFRALI tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile uygun bulunmadı”