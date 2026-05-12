İzmir'in Bayındır ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Meydana gelen acı olayda, boya işi yaptığı sırada kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Halil Şanlıtepe hayatını kaybetti. Çalıştığı esnada fenalaşarak yere yığılan yaşlı adamın ölümü bölge halkında büyük üzüntü yarattı.

Olayın, Bayındır’ın Hacı İbrahim Mahallesi’nde meydana geldiği öğrenildi.

Çalışırken fenalaştı!

Gelen bilgiler çerçevesinde boya işiyle uğraşan Halil Şanlıtepe, çalışma yaptığı sırada rahatsızlandı. Bir anda yere yığılan Şanlıtepe’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri intikal ederken, olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi.

Hayatını kaybetti!

Ambulansla hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Şanlıtepe’nin kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Huzurevinde kaldığı belirtildi!

Hayatını kaybeden Halil Şanlıtepe’nin normalde İzmir’de bir huzurevinde kaldığı, zaman zaman ise boya işleri yaparak çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

