Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in tarımsal büyümesinde önemli rol oynaması beklenen Kınık Organize Tarım Bölgesi (OTB) için kritik bir adım daha atıldı.

Projenin geleceğine ışık tutacak olan yönetim kurulu toplantısı, bölgenin sanayi devlerinden Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nin (ALOSBİ) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Sektörün tecrübeli isimleri bir arada

Toplantıya Kınık OTB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Olgunsoy öncülük ederken, yönetim kadrosunun tam kadro orada olduğu görüldü.

Toplantıda en dikkat çeken isimlerden biri de hem Meclis Başkanı hem de Kınık OTB Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer Gökhan Tuncer oldu.

İzmir’in tarım ve sanayi gücünü birleştirmeyi planlayan ekip, projedeki son durumu ve atılacak yol haritasını titizlikle ele aldı.

Kınık’ın tarım vizyonu konuşuldu

ALOSBİ binasında yapılan bu buluşmada, Kınık’ın verimli topraklarını yeni nesin tekniklerle buluşturacak olan Organize Tarım Bölgesi’nin işleyişi ve yönetim yapısı üzerinde duruldu. Toplantının Aliağa’da yapılması, İzmir’deki ayrı üretim bölgeleri arasındaki dayanışmayı da ortaya koydu.

ALOSBİ’nin sanayi tecrübesi ile Kınık’ın tarımsal gücünün birleştiği görüşmelerde, yerel kalkınmanın yalnızca üretimle değil, doğru bir yönetim ve iş birliğiyle uygulanabileceğinin altını çizdi.