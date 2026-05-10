Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü hayata geçirdiği Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali, Kültürpark’ta binlerce kişiyi bir araya getirdi. İzmir tarımını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, özellikle balkon bahçeciliğine dair her türlü bitki ve ekipman sergilendi.

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, stantları gezerek hem üreticilerle hem de alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü. Tugay, şehir merkezinde yeşil alan miktarını artırmayı hedeflediklerini ve bu festivallerin devam edeceğini net bir şekilde ifade etti.

Üreticiden doğrudan satış imkanı

Festivalde dikkat çeken en büyük detay, kooperatiflerin ve yerli üreticilerin aracı kullanmadan satış yapmasıydı. Toplamda 54 üreticinin katıldığı organizasyonda, belediye stantları tamamen ücretsiz tahsis etti. Bayındır Canlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden Veli Umutlu, bu desteğin maliyetleri düşürdüğünü ve vatandaşın daha ucuz çiçeğe ulaştığını söyledi. Girişimci Aynur Arabacı da üretimden doğrudan satışa geçmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

15 bin fide halka ulaştırıldı

Sadece bitki satışı değil, festival kapsamında halka tam 15 bin adet ücretsiz fide dağıtımı da yapıldı. Ziyaretçilerden Soner Kurt ve esnaf Kemal Yıldırım, fiyatlardan ve ortamdan memnun kaldıklarını belirterek organizasyonun kültürel önemine değindi. Çocuklar için kurulan boyama alanları ve etkinlikler sayesinde festival ailelerin uğrak noktası oldu.

Final 10 Mayıs’ta yapılacak

Bugün, yani 10 Mayıs, festivalin son günü olarak belirlendi. Saat 15.00’ten itibaren başlayacak olan konserler ve çeşitli dinletilerle etkinlik sona erecek. Atölye çalışmaları ve peyzaj önerilerinin de sunulduğu festivalin, İzmir’in balkonlarını ve bahçelerini renklendirmesi bekleniyor. Belediye ekipleri, hem satış hem de bilgilendirme stantlarıyla gün boyu vatandaşlara rehberlik etmeye devam ediyor.