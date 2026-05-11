Son Mühür/Merve Turan- İzmir Emniyet Müdürlüğü il geneli 4 Mayıs - 10 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki haftalık trafik raporu paylaşıldı. Raporda 3 ayrı başlık ele alındı: Gece - gündüz kaza oranı, ihlal şekillerine göre ve oluş şekillerine göre. Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan bu raporda uzun süredir yayımlanmayan 'denetim verileri' yine yer almadı.

Gece mi gündüz mü?

Yayımlanan rapora göre kaza oranları sanılanın aksine büyük bir oranda gündüz gerçeleşmiş. İnsanlar gece kaza olasılığının daha yüksek olduğunu düşünseler de İzmir'e göre yüzde 71 gündüz, yüzde 29 olarak ölçülmüş.

İhlal şekillerine göre

Rapora göre İzmir'de bu hafta gerçekleşen kaza şekillerinde en büyük pastayı diğer ihlallerden kaynaklanan kazalar yer alıyor.Bu oran verilere yüzde 40 şeklinde yansımış durumda. Hemen arkasından ise yüzde 36'lık bir oranla yandan çarpma yer alıyor. Yüzde 14'ü kavşak ihlali, yüzde 7'si arkadan çarpma olan kazalarda şaşırılmayacağı gibi kırmızı ışık ihlali de yer aldı. Kırmızı ışık ihlali bu raporda yüzde 3 olarak kaydedildi.

Oluş şekillerine göre

Haftalık trafik raporunda oluş şekillerine göre ayrıştırıldığında ise büyük bir oranı motosiklet kazaları ev sahipliği yapıyor. Yüzde 65'i motosiklet kazası olan bu verilerde yüzde 21'i yaya kazası, yüzde 14'ü diğer kazalar yer aldı.