Karşıyaka'dan Buca'ya, Bornova'dan Konak'a kadar İzmir'in dört bir yanında haziran ayı itibarıyla kontrat yenileyecek olan mülk sahipleri ve kiracılar için büyük gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, İzmir haziran kira artış oranı da resmiyet kazanıyor. Hem konutlarda hem de işyerlerinde uygulanacak yasal zam sınırının belirlenmesi, şehirdeki gayrimenkul piyasasını da doğrudan yönlendiriyor. İzmirliler yeni kiranın nasıl hesaplanacağını ve geçmiş dönem oranlarını yakından takip ediyor.

İZMİR HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Kira sözleşmelerinde tavan zammı belirleyen haziran ayı kira artış hesaplaması için tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de nefesler tutuldu. Mayıs ayı enflasyon verileri, 3 Haziran günü saat 10.00'da TÜİK tarafından resmi olarak duyuruluyor. Bu açıklamayla birlikte tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) on iki aylık ortalaması belli olacak ve İzmir'de haziran ayı boyunca geçerli olacak yasal kira zam sınırı netlik kazanacak.

MAYIS AYINDA İZMİR'DE KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Haziran ayı rakamları öncesinde, geçtiğimiz ay kontrat yenileyen İzmirlilerin uyguladığı zam oranları da referans olmaya devam ediyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin on iki aylık ortalamasına göre, mayıs ayında kira zam tavanı yüzde 32,43 olarak uygulandı. Açıklanan bir önceki verilere göre TÜFE yıllık bazda yüzde 32,37, aylık bazda ise yüzde 4,18 artış göstermişti. 2026 yılı nisan ayındaki bu tablo, yılın ilk çeyreğinden itibaren İzmir'deki kiralık ev piyasasına yüzde 32,43'lük bir zam sınırı olarak yansıdı.

2026 KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? (ÖRNEK TABLO)

Haziran ayında açıklanacak yeni verilerle birlikte kiracılar ve ev sahipleri yeni bir hesaplama yapacak. Ancak sistemin nasıl işlediğine dair fikir vermesi açısından, İzmir'de geçtiğimiz mayıs ayında uygulanan yüzde 32,43'lük yasal tavan oranına göre yapılan örnek bir kira hesabı şu şekilde tablolara yansıdı:

Mevcut Kira Bedeli: 25.000 TL

Yasal Zam Oranı: Yüzde 32,43

Kira Zam Bedeli: 8.107 TL

Zamlı Yeni Kira Bedeli: 33.107 TL

3 Haziran'da TÜİK'in açıklayacağı güncel 12 aylık TÜFE ortalamasıyla birlikte, İzmir'deki yeni kontratlar bu formül üzerinden hesaplanarak güncellenecek. Ev sahipleri, açıklanan bu 12 aylık ortalama oranın üzerinde bir zam talebinde bulunamayacak.